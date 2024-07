Marta, chi è la single tentatrice di Temptation Island 2024/ Luca tradirà nuovamente Gaia con lei?

Marta è la single tentatrice di Temptation Island 2024 che si è avvicinata a Luca, il fidanzato di Gaia. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island prosegue e nel villaggio dei single e dei fidanzati nascono le prime amicizie, ma anche le prime conoscenze. In particolare Luca, dopo la confessione sul suo “bisogno fisiologico naturale di tradire” la fidanzata Gaia, si è avvicinato alla single Marta con cui sembra condividere questa visione di vita da coppia aperta. Una visione che sembrerebbe essere confermata anche da una indiscrezione che è arrivata dall’esterno visto che l’esperta di gossip Deianira Marzano ha condiviso una segnalazione proprio sulla bella tentatrice Marta che in realtà sarebbe felicemente fidanzata.

“Marta la tentatrice di Temptation Island è fidanzata. Conosco il suo ragazzo, vivono nella mia città e hanno un ristorante insieme. Sono stata al loro ristornate un mese fa e mi disse lui che partivano il giorno dopo per un viaggio!” – si legge nell’indiscrezione condivisa dall’influencer che accederebbe così i riflettori sulla giovane 33 enne di Lucca.

Chi è Marta, la single tentatrice di Temptation Island 2024

Sarà vera oppure no, Marta è tra le single tentatrici della dodicesima edizione di Temptation Island 2024 e nel villaggio dei fidanzati ha iniziato a conoscersi con Luca, il fidanzato di Gaia. Una conoscenza che finora non è sfociata in un tradimento, ma considerando l’ammissione di Luca tutto è possibile. Ma chi è Marta? Conosciamo meglio la tentatrice grazie alle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Witty Tv.

“Ho 33 anni e vengono dalla Toscana. Attualmente sto gestendo un ristorante a Lucca da circa tre anni” – ha raccontato Marta che ha poi svelato come trascorre le sue giornate – “mi piace stare con la famiglia, con il mio cane in mezzo alla natura”. Per quanto riguarda il suo carattere, si descrive come “una persona sicura, non giudico le persone e mi piace molto ascoltare le loro storie”. Infine alla domanda “come ti vedi tra dieci anni” ha confessato “mi vedo come adesso: una ragazza che si gode la vita e fa tutto quello che vuole fare e passa le giornate in modo felice, nonostante accada qualcosa di brutto cerco sempre di investire il mio tempo nel modo migliore. Il mio motto è non accontentarsi mai né in amore né in amicizia, in nessun settore”.

