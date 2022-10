Marta Flavi chi è il concorrente? Coppia con Simone Arena, Ballando con le stelle/ Ex di Costanzo torna in tv

Chi sono Marta Flavi e Simone Arena coppia di Ballando con le stelle 2022

Marta Flavi e Simone Arena sono una delle coppie che suscita più curiosità nel pubblico di Ballando con le Stelle 2022 programma condotto da Milly Carlucci che torna protagonista oggi 8 ottobre 2022. Intanto c’è curiosità sul ballerino classe 1991 che debutta nel talent show in questa stagione e che ha attirato i complimenti da parte del pubblico femminile per la sua bellezza e la sua eleganza. Marta Flavi poi è una regina della televisione, amatissima soprattutto da chi negli anni novanta era già abbastanza grande per ricordare Agenzia matrimoniale. A metà degli anni novanta con la fine della trasmissione sparisce un po’ dei radar tornando a farsi vedere saltuariamente in programmi come Unomattina weekend e Soliti Ignoti, ma vivendo una certa continuità radiofonica come speaker. Il pubblico affezionatissimo a lei e alla sua dolce figura è sicuramente molto curioso di vederla ancora una volta calcare il palcoscenico in un contesto dove fino a questo momento non l’aveva mai vista.

Marta Flavi, ex moglie Maurizio Costanzo/ "Ho subito 4 aborti", il tradimento con Maria De Filippi

Chi è Marta Flavi, da Agenzia Matrimoniale al sodalizio con Maurizio Costanzo

Il vero nome di Marta Flavi è Marta Caterina Fiorentino è nata a Roma il 9 aprile 1951. Il pubblico la ricorda per aver riempito negli anni novanta, i pomeriggi con il talk show “Agenzia matrimoniale” andata in onda su Canale 5 e poi su Rete 4. Il programma è stato prodotto dall’allora marito Maurizio Costanzo. Ha ottenuto talmente tanto successo che è diventata un’icona della televisione romantica. Seguendo questo filone sentimentale ha condotto “Ti amo… parliamone” e di seguito “Cerco e offro”. Sempre negli anni Novanta ha pubblicato un libro dal titolo “Storie di amori e matrimoni”. È stata la terza moglie di Maurizio Costanzo, ma il matrimonio è durato poco tempo. Marta Flavi dopo tanta visibilità, all’improvviso è scomparsa dagli schermi televisivi per approdare in radio a condurre “La mezzanotte di Radio 2” e “La notte dei peccati” trasmessi entrambi su Rai Radio 2. Nel 2009 è passata in Rai dove ha condotto una rubrica all’interno del contenitore di “Unomattina Weekend”. Oggi scrive per il settimanale “Nuovo”, occupandosi della “posta del cuore”.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale non si sa molto. In passato è stata legata sentimentalmente con il notaio Pierpaolo. Durante la pandemia si vocifera che abbia avuto un flirt con uno scozzese. Di recente intervistata da Serena Bortone ha dichiarato di avere molti amici che la corteggiano, ma lei cerca qualcuno che faccia l’uomo, che sappia rispettare la sua autonomia e che si renda conto che dall’altra parte c’è una donna, che a volte è anche un poco uomo. Sui social Marta Flavi è molto attiva, già ha cominciato a chiedere ai suoi followers di sostenerla in questa nuova avventura. La sua partecipazione a “Ballando con le stelle” ha dato vita a diverse critiche. Difatti il programma va in onda in concomitanza con “Amici” di Maria De Filippi, qualcuno si è chiesto se la sua partecipazione sia un dispetto che voglia fare all’attuale moglie del suo ex marito. Milly Carlucci è subito intervenuta e ha gettato acqua sul fuoco dichiarando che ” Marta Flavi è una concorrente speciale. Ha una grazia, una eleganza innata, incredibile. D’altri tempi”. Ad accompagnare Marta Flavi sulla pista di Ballando è Simone Arena.

Chi è Simone Arena, un’altra new entry tra il corpo dei maestri di Ballando con le Stelle 2022

Simone Arena è una new entry di “Ballando con le stelle 2022“, è nato a Caltagirone il 7 agosto 1991, ed è del Leone, oggi vive a Londra anche se è molto legato alla sua città d’origine. Ha iniziato a ballare che aveva appena sette anni. A sedici anni ha vinto la medaglia d’argento nei balli latino-americani ai Campionati Nazionali Italiani. Nel 2012 ha fatto una scelta importante che ha cambiato la sua vita. È partito per New York per migliorare le sue tecniche di ballo. Nel 2014 è riuscito ad entrare nel cast di “Burn the Floor”. Cinque anni dopo ha partecipato ad “Amici di Maria De Filippi” e allo speciale annuale “Blackpool di Strictly Come Dancing”. Nel 2022 ha vinto l’edizione belga di “Ballando con le stelle” in coppia con Nina Derwael, campionessa olimpionica. Oggi lo vediamo nel cast del dancer show italiano in coppia con Marta Flavi. Per quanto riguarda la vita privata del ballerino si sa che è fidanzato con la collega Michelle Tsiakkas, anche lei è una ballerina di ballo latino. È di Cipro e farà parte del cast di ” Strictly Come Dancing 2022″.

Simone su Instagram è seguito da 10 mila followers e spesso posta immagini con accanto la sua fidanzata mentre trascorrono momenti di relax insieme oppure si cimentano in una competizione di ballo. Quando gli è arrivata la chiamata da parte di Milly Carlucci non ha esitato a rispondere. Appena ha saputo che avrebbe avuto come allieva Marta Flavi ha postato un messaggio sul suo profilo Instagram scrivendo che la conduttrice è la sua nuova amica, anche se gli ha confidato che non partiranno avvantaggiati perché lei non ha mai mosso un passo di danza nella sua vita, gli ha promesso che si impegnerà molto e ci metterà tutta se stessa per imparare e farà del suo meglio per non deluderlo. Simone intanto ha chiesto ai suoi followers di supportarli.











© RIPRODUZIONE RISERVATA