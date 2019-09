Marta Flavi, ex moglie di Maurizio Costanzo/ “Non ricordo nemmeno di averlo sposato”

Marta Flavi e Maurizio Costanzo, un amore appena nato e… già finito. Si potrebbe sintetizzare così il legame che ha unito, seppur per un breve periodo, la conduttrice televisiva romana oggi 68enne e l’attuale marito di Maria De Filippi che in fatto di donne ha avuto una vita sentimentale certamente “movimentata” vantando ben tre consorti e pure una convivenza. Eppure nel caso della bionda Flavi le cose non sono andate per il verso giusto e quella copertina del 1989 che li ritraeva sorridenti e in abiti da nozze, anche se a colori, pare oramai sbiadita dal momento che entrambi negli ultimi tempi non hanno avuto certamente parole al miele per l’ex partner, anche se non è dato sapere i motivi. Ad ogni modo la Flavi, una delle conduttrici più amate e oggettivamente in grado di suscitare una naturale empatia col proprio pubblico è stata infatti la terza moglie di Costanzo, ma l’idillio nel loro caso è durato un anno solo: la coppia, come è noto, si separerà l’anno successivo ed è curioso notare che uno dei maggiori successi televisivi della conduttrice capitolina fu, dal 1989 al 1995, quel format intitolato “Agenzia Matrimoniale”, seguito poi da “L’amore comincia a 40 anni”. L’arrivo della Flavi nella vita di Costanzo si verificò dopo che il giornalista era stato legato a Simona Izzo, una relazione che a detta di lui fu proprio come un matrimonio e durò dal 1983 al 1986: tornando alle cronache dell’epoca, va ricordato che poi il divorzio tra la Flavi e Costanzo fu però ratificato solo nel 1994, quando entrambi avevano già intrapreso altre strade e posto fine a un rapporto decisamente tormentato.

MARTA FLAVI, LE FRECCIATINE A MAURIZIO COSTANZO

A confermare come all’epoca la loro unione si rivelò un vero e proprio flop, nell’ultimo periodo sono arrivate le parole sia di Marta Flavi sia del suo ex marito che, quando vengono sollecitati a ricordare quei giorni, tagliano corto e, in maniera inusuale per come sono loro di solito, si concedono pure una frecciatina velenosa. “Costanzo? A dire il vero non ricordo nemmeno di averlo sposato” ha detto in un’occasione la 68enne conduttrice, spiegando la sua battuta col fatto che lei è comunque felice che il giornalista e la De Filippi siano ora felici (come lei lo è col suo attuale compagno) e che ha solo bei ricordi dei giorni trascorsi assieme, ma ammettendo pure che oramai quel matrimonio appartiene al passato che se qualcuno ogni tanto non lo ricordasse nemmeno ci penserebbe più. Dal canto suo nemmeno Costanzo è stato tenerissimo con la Flavi: l’oramai ex latin lover aveva replicato invece con un laconico “Chi è?”, spiegando che con Marta oramai non ci parla più e che comunque lui, nonostante il suo aspetto non certamente da Adone, è stato abbastanza fortunato nella sua vita con le donne.

MARTA FLAVI, IL SEGRETO DELLA SUA BELLEZZA A 68 ANNI

Ad ogni modo oggi anche Marta Flavi pare una donna serena e pacificata con se stessa dopo aver trovato l’uomo della sua vita da qualche tempo e quando oramai pensava “di non innamorarmi più”: e a 68 anni la conduttrice dichiara di pensare molto alla propria bellezza fisica, rispondendo a chi si meravigliava per il suo aspetto impeccabile e negando in maniera assoluta di aver mai fatto ricorso a “ritocchini” o alla chirurgia estetica. “Il mio vero segreto è il laser” ha però rivelato di recente nel corso di una intervista concessa a Caterina Balivo, spiegando che si tratta di un intervento certamente costoso (costerebbe circa 450 euro, NdR) ma sicuramente meno invasivo di altri metodi. “Lo faccio una volta all’anno e mi aiuta a tenere tutto su…” ha rivelato candidamente la diretta interessata, schernendosi però subito dopo per questa sua uscita a proposito delle proprie curve e di tutti quei punti del corpo che spesso rappresentano il chiodo fisso di molte donne che tengono al proprio aspetto anche nella terza età.



© RIPRODUZIONE RISERVATA