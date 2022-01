Marta Flavi: “Reality? No, grazie”/ “Al GF Vip non conosco i vip… Sogno una fiction”

Marta Flavi è intervenuta nel pomeriggio di oggi, lunedì 31 gennaio 2022, in qualità di ospite ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella e Giovanni Antonacci, parlando di sé, dei suoi progetti futuri, ma anche del Festival di Sanremo, che prenderà il via tra poco più di 24 ore. “Questo è il primo Festival dove si è superata un pochino la pandemia e ci saranno ospiti stratosferici – ha sottolineato –. Bello il ritorno anche degli artisti più ‘grandi’. Io non sono mai stata nella mia vita a Sanremo, ma per me non sarebbe un sogno. Il Festival mi piace molto vederlo da casa, con gli amici. Ho altri sogni… Vorrei fare una fiction, ma non vi svelo di quale si tratta…”.

Tornando alla kermesse canora, Marta Flavi ha spiegato che “il Festival bisogna saperlo fare, è un evento molto stressante, in cui tutto è in divenire. Però, è anche una gioia immensa, una soddisfazione enorme per chi la fa. Poi, c’è un dettaglio economico importante: la pubblicità che si raccoglie in quella settimana copre tutte le spese di stipendio di tutti gli impiegati Rai”.

MARTA FLAVI: “NON FAREI MAI UN REALITY SHOW”

Nel prosieguo di “Trends&Celebrities”, Marta Flavi ha evidenziato che non parteciperebbe mai a un reality show: “Manco morta, mi cercano tutti, anche a cifre importanti, ma non è possibile… Non sono capace a fare il reality, è una cosa che non mi riesce. Nonostante io pesi cinquanta chilogrammi, mangio ogni due minuti. Il sole non mi piace e non so nuotare, quindi ‘L’Isola dei Famosi’ è impossibile. Pechino Express l’ho rifiutato gentilmente e al GF Vip devo capire quali sono i vip”.

Infine, una sottolineatura importante: nessuno la insulta sui social media: “Io rispondo a tutti i miei fan, magari qualche volta anche solo con un simbolino, ma voglio accontentare tutti quanti. Lo faccio piano piano. Ho solo lovers, non ho neppure un singolo hater e penso che il mio sia un caso più unico che raro”.



