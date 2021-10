Martin Castrogiovanni/ Chi è l’ex rugbista da record con la Nazionale e i club

CHI È MARTIN CASTROGIOVANNI?

Martin Castrogiovanni sarà ospite oggi a Verissimo e avrà sicuramente molto da raccontare sulla propria vita e sulla carriera sportiva da ex rugbista di altissimo livello e anche televisiva, dal momento che negli ultimi anni Castro (questo il suo soprannome) è diventato anche un personaggio del mondo dello spettacolo. Nato a Paraná, in Argentina, il 21 ottobre 1981, Martin Castrogiovanni è di origini italiane, per la precisione di Enna. Nel 2001 giunse a Calvisano per giocare da rugbista professionista e già l’anno dopo fece il proprio debutto da oriundo con la Nazionale italiana. Con l’Italia Martin Castrogiovanni ha giocato 119 partite, prima di lui solamente Alessandro Troncon e Andrea Lo Cicero avevano toccato la tripla cifra, partecipando ad oltre dieci edizioni del Sei Nazioni e a quattro Coppe del Mondo dal 2003 al 2015.

Martin Castrogiovanni e Daniela Marzulli si sono sposati/ "Per sempre felici e..."

Per quanto riguarda invece la carriera di club, Martin Castrogiovanni ha militato per cinque anni (fino al 2006) con il Calvisano, vincendo uno scudetto e una Coppa Italia prima di passare nei campionati europei più prestigiosi di rugby, prima in Inghilterra e poi in Francia. La carriera agonistica di Martin Castrogiovanni infatti è proseguita dal 2006 al 2013 con gli inglesi del Leicester, squadra con la quale ha vinto ben quattro campionato nazionali e nel 2007 fu anche nominato “miglior giocatore dell’anno” (primo pilone insignito di questo riconoscimento).

Martin Castrogiovanni/ La sua lunga battaglia contro il tumore

MARTIN CASTROGIOVANNI, LA CARRIERA NEL RUGBY E POI IN TELEVISIONE

A giugno 2013, dopo il quarto titolo di campione d’Inghilterra, Martin Castrogiovanni lasciò Leicester per trasferirsi in Francia, al Tolone. Come riconoscimento per la sua carriera nel massimo campionato inglese, Castrogiovanni è stato introdotto nella Premiership Rugby Hall of Fame. A Tolone l’azzurro ha giocato solo due anni, ma con successi straordinari: un campionato francese e ben due Heineken Cup, la Champions League del rugby. Nella stagione 2015-16 ha militato nel Racing Métro 92 di Parigi. Durante il Mondiale 2015 in Inghilterra, tuttavia, Martin Castrogiovanni è stato operato per l’asportazione di un neurinoma al plesso lombare. Dopo poco più di due mesi dall’operazione è tornato di nuovo in campo e nel 2016 ha annunciato il suo ritiro, disputando la sua ultima partita con il Club Atlético Estudiantes di Paranà, la squadra con cui aveva iniziato a giocare a rugby.

Daniela Marzulli, chi è la futura moglie di Martin Castrogiovanni/ "Mi rende felice"

Nel frattempo per Martin Castrogiovanni era cominciata anche la carriera televisiva: nel 2012 ha condotto con Tessa Gelisio la serie di documentari “Lo spettacolo della natura” in prima serata su Rete 4; nel 2016 eccolo con Alessio Sakara alla conduzione di “Il più forte” su DMAX, mentre nel 2017 ha partecipato a “Ballando con le stelle” su Rai 1 e dal settembre dello stesso anno ha condotto insieme a Belén Rodríguez e Alessio Sakara “Tú sí que vales” su Canale 5. A inizio 2018 è stato il primo protagonista di “Campi di Battaglia” su Alpha, programma che racconta vita e carriera di sei personaggi dello sport direttamente dalla loro voce. Nel 2019 ha partecipato in qualità di ballerino ad “Amici Celebrities”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA