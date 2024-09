Martina Brachetti è la compagna di Tommaso Foglia, il giudice di Bake Off Italia conosciuto anche con il soprannome di “il Cannavacciuolo della pasticceria”. I due si sono conosciuti proprio grazie al mondo dei dolci, visto che entrambi condividono la grande passione per la pasticceria. Proprio il mitico “Cannavacciuolo della pasticceria” dalle pagine del Gambero Rosso ha sottolineato come il mondo della pasticceria sia cambiato nel corso degli anni: “ha subito una notevole evoluzione, e con questa, anche la clientela che è divenuta sempre più esigente. La figura del pastry chef non è più considerata marginale ma bensì prioritaria, a pari passo di quella dello chef”.

Sia Martina che Tommaso Foglia, infatti, sono pastry chef, ossia chef pasticceri; una figura lavorativa in grande diffusione oggi, anche se lo chef ha precisato : “si richiedono competenze sempre più meticolose, in particolar modo sul settore allergie, un campo che diventa più complicato in ambito pasticceria”.

Chi è Martina Brachetti, la compagna di Tommaso Foglia

Non solo la compagna di Tommaso Foglia, visto che Martina Brachetti è una pasticcera molto conosciuta ed apprezzata nel suo settore. Sui social, la giovane Martina si descrive come una “pastry chef, femminista e ribelle” e a soli 34 anni può vantare un curriculum di tutto rispetto. Basti pensare che la compagna di Tommaso Foglia è la prima donna a fare parte del team italiano concorrente per il titolo del mondo. In passato, infatti, ha collaborato con Pierre Hermè, uno dei suoi primi maestri, e successivamente ha lavorato nel nel ristorante romano di Heinz Beck “La pergola”. Tra le sue collaborazioni anche quella con il San Barbato Resort di Lavello.

Proprio in occasione della partecipazione alla “Coupe du monde de la Pâtisserie 2023”, Martina Brachetti aveva condiviso sui social tutta la sua immensa gioia: “ancora non ci credo! È un onore è una gioia far parte della squadra italiana che parteciperà Coupe du monde de la Pâtisserie 2023. La responsabilità è enorme, quella dì reggere il passo con i precedenti campioni, grandissimi professionisti, maestri e persone incredibili. È grande anche la responsabilità di portare la figura di una donna per la prima volta all’interno di questo mondo. È stata una sfida dura, per me, per chi mi è stato accanto e per chi mi ha accompagnata nel percorso, da vicino e da lontano”.