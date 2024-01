MARTINA CHIEDE SCUSA A PADRE E MATRIGNA A C’È POSTA PER TE/ De Flippi la difende e sbotta: “Vi ha aggrediti…”

La storia di Martina, di suo padre e Debora arriva a coinvolgere anche Maria De Filippi. La conduttrice di C’è posta per te 2024 finisce per sgridarlo, come lei stessa ammette: “La Martina di una volta è il risultato tuo e della tua ex moglie! Non puoi ora far finta e dire così!” tuona infatti Maria all’uomo, ricordandogli che se la figlia è arrivata ad alzare le mani è perché ha conosciuto solo questo tipo di linguaggio durante la sua infanzia.

L’uomo accoglie la sgridata della conduttrice e conferma che in effetti quella di Martina non è stata un’infanzia semplice. L’uomo, dopo qualche tentennamento, apre la busta e, insieme a sua moglie Debora, riabbraccia la figlia Martina. (Aggiornamento di Anna Montesano)

La storia di Martina a C’è posta per te 2024: scuse a suo padre e alla sua nuova moglie

La terza puntata di C’è posta per te 2024 presenta al pubblico la storia di Martina. La donna chiama il programma per suo padre. Era una sera del 2020 quando Martina vede suo padre, lo bacia, lo abbraccia, gli chiede perdono e le dice ‘mi manchi’. Lui la abbraccia però le dice che deve capire se Debora – moglie di suo padre – è disposta a perdonarla, cosa che lei non fa. Da allora non ha più rivisto suo padre.

I suoi genitori sono separati da anni e suo padre lavora e vive in Germania, mentre lei e sua sorella in Italia. È proprio lì e grazie a Martina che l’uomo conosce Debora e poco dopo i due si fidanzano. Le visite di suo padre In Italia, così come le telefonate, da quel momento diminuiscono. A questo seguono i primi scontri e grosse liti che coinvolgono sia suo padre che Debora.

C’è posta per te 2024, Martina chiede scusa in lacrime: “Ho sbagliato, mi dispiace”

Intanto, senza dir niente alla figlia, Debora e suo padre si sposano e hanno anche una bambina. Le cose precipitano, al punto che tra i tre c’è una grossa lite che finisce quasi alle mani e con Martina che dice a Debora ‘ti ammazzo‘. Quest’ultima non ha voluto perdonarla e da allora i rapporti sono interrotti. È per questo motivo che, in lacrime a C’è posta per te, Martina chiede scusa a entrambi.

“Ciao papà, sono qui questa sera per dirti che mi dispiace, che mi manchi. – esordisce – So di aver sbagliato tanto. Io non sono una cattiva ragazza, sai che ne ho dovute passare tante, sai anche che l’infanzia che io ho avuto non è stata facile. Sono stata ribelle nei vostri confronti. Ho avuto una bimba, lei mi da amore ma c’è un vuoto dentro di me e quel vuoto sei tu. Io ho sbagliato anche nei tuoi confronti Debora, tanto, ma io ti ho accettato dall’inizio e sai quanto ti ho amato e ti amo. Sei la moglie di mio padre e la madre di mia sorella. Io voglio tornare ad essere una famiglia con voi.”

