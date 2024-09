Uomini e Donne 2024/2025, Martina De Ioannon rischia l’espulsione: ha violato il regolamento?

In queste ore sta montando un caso su Martina De Ioannon, nuova tronista di Uomini e Donne ed ex volto di Temptation Island, secondo quanto riporta Novella 2000 la 25enne romana ha violato il regolamento del dating show condotto da Maria De Filippi e sarebbe a rischio squalifica o comunque passibile di ricevere un provvedimento. Cos’è successo? In molti sanno che quando una persona è sul trono di Uomini e donne dovrebbe disattivare i profili social o almeno non pubblicare niente, tranne contenuti che riguardano il proprio lavoro. Tuttavia, Novella 2000 riporta di aver notato che Martina è riapparsa sui social proprio in questi giorni.

In queste ore, infatti, Martina De Ioannon e l’amica Jenny Guardiano, anche lei ex volto di Temptation Island sono apparse in alcune IS e questo è vietato dal regolamento. Martina De Ioannon rischia di essere espulsa da Uomini e Donne 2024/2025? Non è chiaro anche se questo rimedio sembra eccessivamente estremo. Le stories su Instagram, nello specifico, sono state postate da Jenny e, anche se Martina vi appare, sono delle normali foto da amiche. Ed inoltre è vero che la redazione del programma di Canale5 è inflessibile e severa ma a memoria non c’è stato mai nessun caso di tronista, o dama o cavaliere escluso per questo motivo.

Martina De Ioannon nuova tronista di Uomini e Donne: anticipazioni sulle nuove puntate

In attesa di sapere se ci sarà un provvedimento o no contro Martina De Ioannon a Uomini e Donne 2024/2025 anticipiamo cosa succederà nella prime puntate del dating show di Maria De Filippi 2024 in onda a partire da lunedì 23 settembre 2024. La data d’inizio originariamente prevista per lunedì 9 settembre è slittata prima al 16 e poi al 23 settembre sempre a partire dalle 14.45 circa. Nel frattempo si sono già svolte le registrazioni e per quanto riguarda l’ex volto di Temptation Island sembra che inizialmente non le sia piaciuto a prima vista nessuno dei suoi corteggiatori ma al momento è troppo presto per parlarne, staremo a vedere come si evolverà il suo Trono più avanti.