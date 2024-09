Tutto su Martina De Ioannon: la nuova tronista di Uomini e Donne

Martina De Ioannon è la quarta tronista di Uomini e Donne e il suo percorso comincia oggi, mercoledì 25 settembre 2024. La 26enne romana è reduce dall’avventura nel villaggio di Temptation Island e dalla fine della storia d’amore con Raul Dumitras, il fidanzato con cui ha partecipato al programma condotto da Filippo Bisciglia. Proprio la partecipazione al programma ha dato a Martina la consapevolezza di non essere più innamorata e di voler voltare pagina.

“Mi sono resa conto di non essere più innamorata di lui. Non è stato facile prendere questa decisione perché non me l’aspettavo ma, come faccio sempre nella vita, affronto le cose di petto. Ho preferito chiudere un qualcosa che non sarebbe stato sincero”, ha detto nel video di presentazione per il trono di Uomini e Donne.

Martina De Ioannon: la frequentazione con Carlo Marini e il trono di Uomini e Donne

Prima di accettare il trono di Uomini e Donne, Martina De Ioannon ha parlato anche di Carlo Marini, il tentatore che ha frequentato dopo Temptation island e con cui, però, non è andata bene, “È nata un’intesa con lui. Ho deciso di vivermela perché sono sempre stata sincera con me stessa e ho deciso di essere onesta. Usciti dal programma, Carlo mi ha contattata, ci siamo scritti, ci siamo visti, ci abbiamo provato ma non è andata. Mi sono resa conto che non eravamo compatibili. Anche in questo caso, sono stata sincera”.

Oggi, però, Martina è pronta a voltare pagina e spera di trovare una persona con cui costruire la storia più importante della sua vita. “Ho 26 anni e non cerco una storiella. Mi auguro di trovare una persona che condivida i miei stessi valori, che consideri importante la libertà, che mi faccia perdere il controllo e provare un brivido”,