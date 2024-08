Martina De Ioannon svela che lei e Raul Dumitras si erano lasciati prima di Temptation Island 2024

Continuano gli interventi social dei protagonisti di Temptation Island 2024. Martina De Ioannon e Raul Dumitras, dopo la rottura nel programma, continuano a lanciarsi stoccate a vicenda e, nel caso della ragazza, a raccontare retroscena del loro rapporto. È quanto accaduto nel corso dell’ultima diretta che Martina ha tenuto su TikTok, dove ha fatto una rivelazione alquanto sorprendere su Raul.

“L’amore con Raul, prima del programma, era scemato. – ha esordito Martina, come riporta Today, dando poi una notizia sorprendente – Noi, già 2-3 mesi prima, avevamo discusso e ci eravamo lasciati ma avevamo deciso che forse stavamo correndo”. La ragazza ha dunque proseguito: “Lui mi ha detto proviamoci. Non ci lasciamo e decidiamo di entrare. Se dici che non provavo gli stessi sentimenti, che avevi dubbi già da fuori, che sei venuto a fare nel programma?”

Il racconto di Martina De Ioannon è proseguito, raccontando la decisione di partecipare a Temptation Island 2024: “Abbiamo deciso insieme di partecipare, lui era carichissimo prima di entrare. Ho chiamato perché ero io quella ad avere dubbi, ma non è che l’ho costretto a buttarsi nel fuoco. Non mi aspettavo che saremmo usciti separati”.

Martina De Ioannon ha inoltre rivelato che le altre fidanzate del programma, sue compagne d’avventura, erano certe che sarebbe uscita dal reality insieme a Raul, cosa che invece non è successa: “Sapevo che ci saremmo messi in gioco sì, ma non che ci lasciassimo.” ha ammesso. E intanto sul web già si inizia a parlare di un possibile riavvicinamento tra Raul e Martina a seguito di un avvistamento nello stesso locale. Ma sarà davvero così?

