Martina De Ioannon commenta il bacio tra il suo ex Raul Dumitras e la tentatrice Nicole dopo Temptation Island 2024

Temptation Island 2024 è finito da pochi giorni, ma le polemiche tra i protagonisti di questa discussa edizione sono soltanto all’inizio. Continuano ad essere due, in particolare, le (ex) coppie che si lanciano frecciatine a distanza: Raul e Martina da una parte, Alessia e Lino dall’altra. Le due ragazze, in particolare, rimaste amiche anche dopo Temptation Island 2024, hanno fatto alcune dirette su TikTok dove hanno parlato dei loro ex.

David Ermini lascia la Direzione Pd dopo caos Toti-Liguria/ Imbarazzo dem: resta presidente holding Spinelli

In particolare, Martina ha commentato anche il video del bacio del suo ex fidanzato Raul Dumitras con la tentatrice Nicole, definendo la scena ‘volgare’. “Ragazzi io non mi sono affatto stupita, perché io lo conosco. Ecco perché ho fatto la scelta giusta. Stavo solo aspettando.” ha esordito Martina, andando poi all’attacco.

Lorys Stival, come è stato ucciso dalla mamma Veronica Panarello e perché/ Il giallo sulla lite e il movente

Raul Dumitras replica all’attacco della sua ex Martina

“Vorrei dire che forse io, al di là del rispetto, si vede la differenza di volgarità. – ha continuato Martina parlando del video del bacio tra Raul e Nicole, aggiungendo – Da parte mia non è mai arrivata perché un video in cui metto la lingua in bocca a Carlo non lo vedrete mai. Sono stata piaciona con Carlo ma mai volgare, secondo me”.

Parole, quelle della ragazza, che hanno trovato subito la replica del suo ex. Raul Dumitras ha infatti pubblicato una storia su Instagram con una stoccata alla sua ex: “Nella vita è sempre stato così: chi fa figuracce cerca di dare spiegazioni e di giustificarsi. Chi invece sta sereno se la ride e si gode i risultati. Il problema è che le parole buttate lì a tempo perso se le porta via il vento, mentre le figure di mer*a sono eterne”, ha concluso.

SiVinceTutto Superenalotto, estrazione di oggi 31 luglio 2024/ I numeri vincenti (231/2024)