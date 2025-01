Ciro Solimeno e l’esterna con Martina De Ioannon

Ciro Solimeno al centro delle critiche nella puntata di Uomini e Donne del 17 gennaio 2025. Dopo aver mandato in onda l’esterna di Martina De Ioannon con Gianmarco Steri con il relativo bacio, Maria De Filippi svela che, inizialmente, Ciro aveva deciso di annullare l’esterna con la tronista avendo saputo dell’esterna e del bacio con Gianmarco. “Quando annulli l’esterna io riconosco il Ciro che ho conosciuto qua. Poi, nel giro di una notte, cambi idea“, sottolinea la De Filippi. Ciro spiega di aver cambiato idea anche grazie ai consigli degli amici. “Se mi dà fastidio che una che mi piace baci un altro, non c’è amico che tenga“, replica Maria.

La conduttrice manda così in onda l’esterna tra Ciro e Martina che si svolge in un luogo romantico dal quale si vede tutta Roma. Tra i due, poi, scatta anche il bacio. Al termine dell’esterna, Gianni Sperti ha qualcosa da dire.

Gianni Sperti e le critiche a Ciro dopo l’esterna con Martina De Ioannon

Al termine dell’esterna, Gianni Sperti abbandona il suo posto e si avvicina a Maria De Filippi per dirle qualcosa chiedendo di spegnere il microfoni per non far ascoltare le sue parole. Maria invita così Gianni a svelare il contenuto della conversazione. Salta così fuori che il luogo scelto da Ciro per fare l’esterna con Martina è lo stesso in cui, nella scorsa stagione, hanno fatto l’esterna Brando Ephrikian e Beatriz.

La scelta del luogo scatena le critiche di Gianni Sperti convinto che il corteggiatore napoletano non abbia scelto da solo il luogo ma sia stato consigliato da qualcosa. Martina, da parte sua, assiste allo scontro tra i suoi corteggiatori spiegando che non bacerà più nessuno in vita della scelta. Ciro, poi, di fronte ad una domanda di Maria, ammette di essere innamorato di Martina.