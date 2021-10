Martina e Davide/ E’ tempo di luna di miele a Matrimonio a prima vista Italia 2021

Martina e Davide sono una delle coppie protagoniste della nuova stagione di Matrimonio a Prima Vista Italia 2021, l’esperimento sociale che vede tre coppie di single conoscersi sull’altare nel giorno del matrimonio. A combinare i single insieme sono stati i tre esperti: il sociologo Mario Abis, la sessuologa Nada Lofreddi e il life coach Andrea Favaretto che hanno intravisto in Martina e Davide delle fortissime affinità elettive. La coppia, infatti, ha confermato sin dall’inizio di avere tanta complicità nonostante due caratteri diversi. Martina è un assistente di volo che, durante la pandemia da Coronavirus, si è ritrovata ad uno stop forzato del suo lavoro che le permetteva di evadere dalla realtà.

Un confronto con se stessa che l’ha spinta a mettersi in gioco partecipando al programma. Davide, invece, è una persona completamente diversa: lavora come promotore finanziario, ma di notte fa il PR per locali. Vive il giorno e la notte, ma anche lui messo a dura prova dalla pandemia di Covid-19 ha riflettuto sulla sua vita privata giungendo alla conclusione di volersi costruire una famiglia.

Martina e Davide: dopo il Matrimonio a Prima Vista cosa succederà?

Per Martina e Davide Matrimonio a Prima Vista è una prova importante per la loro vita. Entrambi hanno condiviso questa scelta con amici, famigliari e colleghi rimasti stupiti dalla decisione visto che dovranno sposare un perfetto sconosciuto. Un cambiamento di vita importanti per Davide che i suoi amici hanno da sempre definito come “il re della notte”, anche se sono stati proprio loro ad esortarlo a iscriversi al programma. Anche le amiche di Martine sono rimaste stupite dalla decisione della loro amica anche se, conoscendola, sono consapevoli delle sue scelte folli.

Sta di fatto che la coppia ha pronunciato il lieto si sull’altare in una suggestiva dimora della provincia di Varese. Il matrimonio è andato benissimo, visto che la coppia è sembrata molto a suo agio. Per Martina e Davide è arrivato il momento della luna di miele? Resisteranno a questa nuova prova’



