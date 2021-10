Martina e Davide/ Chi sono i protagonisti di Matrimonio a prima vista Italia

Martina e Davide sono una delle coppie protagoniste di Matrimonio a Prima Vista Italia 2021, il programma esperimento sociale in partenza da questa sera, martedì 5 ottobre 2021, in prime time su Real Time. Il programma, prodotto da NonPanic Banijay per Discovery Italia, è oramai diventato un cult per milioni di telespettatori curiosi di scoprire quali saranno le nuove coppie di questa edizione. Il programma vede un team di esperti composto da Mario Abis, sociologo, Nada Lofreddi, sessuologa e la new entry Andrea Favaretto, life coach ed esperto di comunicazione, chiamati a combinare sei single pronti a pronunciare il fatidico “si, lo voglio” sull’altare.

I concorrenti hanno quattro settimane di tempo da vivere a stretto contatto come marito e moglie per scoprire se sono fatti davvero l’uno per l’altra. Tra i protagonisti di questa nuova stagione ci sono anche Davide e Martina. Lui ha 31 anni e viene da Lugo, provincia di Ravenna dove lavora come responsabile finanziario e pr. Davide subito dopo il diploma ha deciso di cercarsi un lavoro diventando un responsabile finanziario. Non solo, contemporaneamente al lavoro di responsabile finanziario ha continuato a lavorare di notte come pr per vari locali notturni.

Chi sono Martina e Davide di Matrimonio a Prima Vista Italia 2021

Martina e Davide sono una delle coppie di Matrimonio a Prima Vista Italia 2021. Partiamo da Davide: responsabile finanziario e pr che nella vita si è innamorato solo due volte. Il lockdown l’ha spinto a riflettere sulla sua vita privata spingendolo ad una riflessione importante: desidera una storia importante che duri per sempre. Martina, invece, ha 30 anni e viene da Gallarate e lavora come assistente di volo.

Sin da bambina il suo più grande sogno era viaggiare e ci è riuscita visto che oggi lavora come assistente di volo. Non solo, ha diverse passioni tra cui la corsa e il trekking in montagna. Anche lei durante il lockdown, costretta a stare in casa visto che il suo lavoro si è bloccato, ha potuto riflettere sulla sua vita. Così Martina ha potuto focalizzarsi finalmente su se stessa giungendo alla conclusione che è alla ricerca dell’amore. Riusciranno i due ad innamorarsi l’uno dell’altra?

