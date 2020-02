Martina Fusco/ Con il suo lato B pronta a conquistare Live Non è la D’Urso

Martina Fusco de La Pupa e il Secchione e Viceversa non poteva che essere più felice di ritrovarsi in coppia con Giovanni Boni. Entrambi 18enni e con quell’energia tipica della loro età, Martina nella vita studia e fa la modella per costumi da bagno, vive a Napoli con la famiglia e sogna un giorno di trasferirsi a Milano. Una vita del tutto opposta a quella di Giovanni, con cui però si è trovata subito in sintonia. “Anche se siamo completamente diversi, c’è qualcosa che ci accomuna: siamo tutti e due spontanei e questo ci porterà avanti, spero”, ha detto subito dopo il primo incontro con il partner di gioco. Purtroppo le sue previsioni sono cadute a vuoto quando subito dopo la prima puntata, la sua coppia è stata eliminata grazie alla prova Cultura. Per la grande disperazione di tutti i fan, che avrebbero voluto vedere ancora l’esplosiva napoletana sul piccolo schermo. Questo ovviamente non ha influenzato in modo negativo la popolarità che Martina aveva già ottenuto durante la sua apparizione a Ciao Darwin dove, senza mezzi termini, ha detto una frase destinata ad entrare nella storia del programma: “1.58 di pura essenza. Meglio essere bassa e avere il c**o alto, che essere alta e avere il c**o basso”. Nonostante la sconfitta, Martina ha continuato a seguire il programma da casa e a chiedere ai fan di commentare i vari appuntamenti. E mentre i suoi followers su Instagram sono aumentati fino a 331 mila, la modella ci regala la sua “Salita verso il successo”, affrontando nelle Stories una scalinata con il solo costume da bagno. Ovviamente mettendo in bella mostra il suo lato B, ormai noto anche per il twerking in cui si è lanciata nel primo episodio del programma.

MARTINA FUSCO E LA CULTURA: IL SUO TALLONE D’ACHILLE

I sondaggi parlano chiaro: sui social Martina Fusco è riuscita a battere Stella Manente, anche se la prima è rimasta in gara ne La Pupa e il Secchione e Viceversa solo per un appuntamento. Il merito è di certo della personalità di Martina, che durante il gioco Quiz Roulette con il suo ex partner Giovanni Boni, ha strappato di nuovo qualche sorriso. Una delle sfide li ha visti testa contro testa, a distanza più che ravvicinata. Giovanni ne ha approfittato per lanciarsi in un complimento: “Ah bona…”, ma Martina lo ha messo subito in riga. “No non dirmi così, dimmi che sono una bella ragazza, non una bona”, lo ha rimproverato. Scopriamo poi che la Fusco non ha nessun segreto di bellezza da rivelare: “Anche se ho un bellissimo fisico, non seguo nessuna dieta”. Clicca qui per guardare il video di Martina Fusco e Giovanni Boni Oggi, domenica 23 febbraio 2020, Martina Fusco sarà ospite di “Live – Non è la d’Urso” per affrontare in una sfida di cultura i cinque sferati intellettuali. Come andrà a finire? La modella avrà studiato? Del resto l’ultima volta che l’abbiamo vista in tv è stata proprio la sfida intellettuale a metterla in difficoltà. Il bagno cultura infatti non ha permesso alla sua coppia di battere Martina e Alessandro Santagati. Clamoroso l’inciampo della Fusco di fronte alla foto dei Beatles, che ai suoi occhi apparivano più come i Nirvana. Non è andata meglio con la tettonica, che secondo Martina sarebbe la tecnica per realizzare i tetti. Quelli di casa, ovviamente. Dopo un 4 a 4 con i rivali, ottenuto con fatica, è stata Martina alla fine a spingere la propria coppia verso il baratro. Di fronte alla sua foto, la modella ha riconosciuto Albert Einstein, ma non ha saputo dire quale formula abbia inventato.

