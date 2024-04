Martina Giovannini in lacrime ad Amici 2024: “Passi indietro? Io sono migliorata!”/ La replica alle critiche

Amici 2024 di Maria De Filippi, Martina Giovannini finisce in crisi: é l’inizio della fine?

Tra gli up & down vissuti al talent show di Amici 2024, Martina Giovannini finisce in lacrime al pensiero dei sedicenti passi indietro fatti nel circuito canto competitor di ballo. La cantautrice allieva di Anna Pettinelli, la cui quota di candidata al titolo di vincitore di Amici sale anche a detta del vip Walter Nudo, si palesa insicura del suo talento, temendo di risultare limitata all’appellativo di “una bella voce” dalla grande emozione e incapace a trasmettere emozioni in una performance di canto.

Un’insicurezza che tra le lacrime della giovane si evince al daytime di Amici 2024 datato sulle reti TV e streaming Mediaset il 22 aprile 2024, e che Martina Giovannini non nasconde di nutrire per effetto delle sentenze nel giudizio dei giudici al quinto serale di Amici 2024.

“Non vorrei che si stessero facendo un’opinione sbagliata della bella voce e basta … Sto facendo passi indietro e non passi avanti e mi sento abbattuta per quello – dichiara contestando tra le lacrime Martina Giovannini, il che ricorda vagamente l’eterno turbamento provato dalla voce Valerio Scanu all’epoca della partecipazione alle prime edizioni di Amici. Per la serie: come può una grande voce non saper regalare un’emozione?

Martina Giovannini tra up & down: cosa ne sarà di lei ad Amici 2024?

Martina Giovannini non riesce proprio a capacitarsi delle critiche, eppure debuttava convinta di essere un talento meritevole di Amici all’ingresso nella scuola: “ma davvero Martina sta tornando indietro e non va avanti? Mi sembra che sento critiche e piano piano mi butto giù …ma io penso di essere migliorata tanto”, rimarca il profondo senso di inquietudine dettato dall’insicurezza la giovane.

Nel frattempo, intanto, Martina Giovannini, grazie al brano affidatole dall’ex Amici Giordana Angi, é entrata a far parte della Top10 delle canzoni dal più alto volume di ascolti in streaming su Spotify Italia raccolte nella playlist”Generazione zeta“...

