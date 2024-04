Martina Giovannini: “Voglio tornare ad essere com’ero”/ É in crisi al serale di Amici 2024?

Amici 2024 di Maria De Filippi, Martina Giovannini vive una crisi d’identità: si complica il serale

Martina Giovannini vive una crisi personale e artistica, o almeno questo é quanto si rivela al daytime di Amici 2024 in onda il 18 aprile 2024. Così come fa sapere la stessa cantante allieva di canto scoperta da Anna Pettinelli e in corsa al serale di Amici 2024, Martina Giovannini vorrebbe poter ritrovare la parte perduta di sé. Una verità che la giovane svela, chiamata a parlare dell’io fanciullina alla presa visione delle immagini del suo passato.

“Qui non sembra ma ero molto solare e chiacchierona già da piccola… mamma mi trascinava via dalle persone che incontravo-fa sapere Martina Giovannini, in rimembranza del suo io andata perduta-…Ero un sacco vanitosa e avevo borse ed ero molto estroversa, non mi importava il giudizio altri, ero una peste vera con mio fratello e mia madre…io facevo le cose per dare fastidio”.

Quindi, reduce dal rilascio del nuovo singolo Da quando non ho smesso di amarti la giovane cantante suggerirebbe al suo io fanciullina di ritrovarsi. Questo, sulla scia della critica che Cristiano Malgioglio le destina da tempo, esortandola a mostrare il suo sé estroso, positivo, colorato, brillante, vivace e dinamico, anche in fatto di look e nello staging da performance sul palco.

La confessione intimista sulla crisi d’identità

“Direi a me di tornare ad essere estroversa rispetto a quando ero piccola -fa sapere la cantante in corsa, vivendo la sua crisi d’identità nella competizione di canto e ballo al serale di Amici 2024-… di fregarmi meno del giudizio degli altri, perché da grande subentra la vergogna”.

Per un artista, quindi, diventa fondamentale dare voce alla verità che é nell’animo fanciullino che vive dentro ognuno di sé. Riuscirà Martina Giovannini a tirare fuori la sua più autentica identità e a mettere d’accordo pubblica e critica, sfruttando la sua voce cristallina, ad Amici 2024 di Maria De Filippi? Nel frattempo, Petit dà ora voce al passato difficile…











