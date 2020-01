Martina Luchena/ “Ci vuole coraggio per andare via, ma prometto…” (Uomini e Donne)

Per iniziare nel migliore dei modi il 2020, Martina Luchena ha deciso di regalarsi un viaggio in Africa con il fratello Paolo. Un’esperienza che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha definito la più bella, ma anche la più malinconica per l’amore che ha ricevuto dalla gente del posto che ha accolto lei e suo fratello come se fossero di casa. Una sensazione che ha riempito d’amore il cuore di Martina che, su Instagram, ha deciso di condividere dei brevi filmati per mostrare tutta la sua felicità. Dagli occhi della Luchena traspare così una gioia vera e sincera dovuta all’amore che quei bambini hanno saputo donarle. “E’ come essere a casa, ti fanno sentire parte di loro“, ha fatto sapere Martina ai propri followers. Martina ha potuto così incontrare i bambini del posto a cui ha portato alcuni viveri. “Io e te nell’esperienza più bella della mia vita, ma come dici tu anche la più malinconica”, ha aggiunto pubblicando una foto in cui è insieme al fratello, circondata dai bambini africani.

MARTINA LUCHENA IN AFRICA: “PROMETTO CHE UN GIORNO RITORNERO'”

Lasciare l’Africa, i suoi colori e l’amore della sua gente non è stato facile per Martina Luchena che, però, con il cuore sereno e felice, promette di tornarci presto. “Siamo a Dabaso, la vera Africa” – scrive l’ex corteggiatrice pubblicando alcuni filmati girati nei villaggi. “E’ bastato poco per capirlo, è bastato poco per capire tutto!! È bastato guardarli negli occhi, vederli ridere, abbracciarli, cantare e ballare con loro… Il grazie lo dico io a voi, a voi tutti per averci accolto, per averci reso felici, per averci insegnato davvero tanto… Non servono parole“, aggiunge mostrando la felicità che traspare dai suoi occhi. “Ci vuole coraggio per andare via, ma prometto che un giorno non tanto lontano ritornerò”, conclude la Luchena.





