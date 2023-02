Nikita Pelizon bacia Daniele Dal Moro per gioco/ Oriana furiosa: “Vacci piano!”

Nikita Pelizon e Daniele Dal Moro si baciano: la reazione di Oriana

I concorrenti del Grande Fratello Vip 2022 hanno organizzato una “serata giapponese”, in cui indossare dei kimono e cucinare sushi. Per condire la serata non poteva mancare un gioco tra i “vipponi” che consisteva nel dare fastidio alle coppie della Casa.

Daniele Dal Moro ha cominciato dando un bacio ad Oriana, poi ha fatto un bellissima dichiarazione a Nikita Pelizon con tanto di baciamano: “Tu sei l’unica donna che mi ha sempre capito. l’unica donna che mi ha sempre amato. L’unica donna che mi ha sempre difeso davanti a tutti. L’unica che non ha bisogno di ascoltarmi per capirmi. Ti dico grazie e ti giuro fedeltà eterna, amore mio“. Successivamente, le donne dovevano dare un bacio a stampo agli uomini che, senza poter guardare, dovevano indovinare chi fosse l’autrice del bacio. A questo punto, Oriana ha incitato Nikita a dare un bacio al bel veronese, ma quando la modella lo fa la bionda venezuelana si infuria e fa una scenata di gelosia: “Vacci piano“. Il web non ha gradito questa “dubbia” gelosia da parte dell’influencer spagnola che ritiene costruita e non vera. Per vedere la clip clicca qui.

Nonostante il bacio a Daniele, Nikita Pelizon non sembra essersi tolta dal cuore Luca Onestini. Chiacchierando in confidenza con Davide Donadei, la modella si è sfogata svelando di pensare ancora a lui: “Mi fa stare male il fatto che sia stata una cosa intensa, che c’era una cosa che stava nascendo, ma non ce la facevo più perché non mi faceva star bene, era troppo criptica”:

E ancora: “Io so che non ci troviamo a parlare, quindi sarebbe una tragedia, sono tante cose che non mi piacciono di lui eppure, nonostante questo…” Sembra proprio che Nikita non riesca a buttarsi alle spalle quanto accaduto con l’ex tronista nei mesi precedenti del Grande Fratello Vip 2022.

