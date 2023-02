Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, lite e spinte al GF Vip/ “Mani addosso…”

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, lite e le spinte in cucina al Grande Fratello Vip

La pace dei Donnalisi dura il tempo di una battuta, come conferma l’ennesima furiosa lite esplosa nella Casa del GF Vip tra i due concorrenti. Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi si sono resi protagonisti di un nuovo sipario al veleno e questa volta a innescare la scintilla della tensione sarebbe stato un apprezzamento al look di Antonino Spinalbese da parte della vippona. La frase di Antonella Fiordelisi sul coinquilino ha mandato Edoardo Donnamaria su tutte le furie e oltre al livido scambio di opinioni il pubblico ha assistito ad alcuni gesti che hanno già acceso il caso sui social.

Mentre Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi litigavano in cucina, il vippone l’avrebbe allontanata più volte con delle spinte in risposta alle sue insistenti richieste di un chiarimento, aprendo a un’altra brutta pagina di questo Grande Fratello Vip: “Rimanici male, te lo meriti, non mi mettere le mani addosso – ha dichiarato Edoardo Donnamaria alla compagna –, se tu non mi fai muovere io ti levo, non mi spingere Antonè, che p***e con ‘ste mani“. Il confronto acceso tra i Donnalisi ha scatenato aspre critiche sui social, e c’è chi accusa l’uno e l’altro di usare modi violenti di esprimersi. “Questa relazione è nociva“, ha commentato un utente su Twitter, rincarando la dose di disappunto sul percorso di Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi come coppia nella Casa del GF Vip.

La battuta su Antonino Spinalbese che ha scatenato la lite tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi

Ma cosa ha scatenato il nuovo capitolo di crisi tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip? Poche ore fa, il pubblico del reality ha assistito all’ennesima lite tra i due vipponi, e tutto sarebbe nato da una battuta di Antonella sul look di Antonino Spinalbese. In particolare, la concorrente avrebbe apertamente apprezzato le camicie dell’ex compagno di Belén, mandando Edoardo su tutte le furie e aprendo a una scenata di gelosia del fidanzato che, a suo dire, non avrebbe senso.

La reazione di Edoardo Donnamaria, secondo Antonella Fiordelisi, sarebbe spropositata e lo pensano anche molti telespettatori, in queste ore impegnati in feroci critiche contro il gieffino e i suoi modi di fare nella relazione. “Servono provvedimenti“, tuonano alcuni sui social, invocando l’intervento del Grande Fratello Vip sulla spinosa questione. Una domanda di Andrea Maestrelli, secondo quanto emerso, avrebbe innescato l’ennesima discussione dei Donnalisi. Il concorrente avrebbe chiesto ad Antonella Fiordelisi un consiglio su dove trovare una camicia a quadri, domanda a cui l’influencer avrebbe risposto invitandolo a chiedere al suo fidanzato, Edoardo Donnamaria. Ma la frase conclusiva di Antonella sulle camicie di Spinalbese avrebbe fatto infuriare il ragazzo, in preda a una palpabile gelosia: “Anche se pure quelle di Antonino mi piacevano…“. Una sciocchezza, secondo Antonella Fiordelisi, a cui Edoardo Donnamaria avrebbe reagito malamente respingendola più volte. La pace per i Donnalisi, al Grande Fratello Vip, è nuovamente un miraggio…











