Martina Nasoni, ex fidanzata Dal Moro/ “Tavassi mi scriveva e una volta chiese di…”

Martina Nasoni e la rivelazione su Edoardo Tavassi: “Mi scriveva su Instagram, ma io…”

Martina Nasoni, ex fidanzata di Daniele dal Moro, segue con attenzione il Grande Fratello VIP 2022 e commenta con interesse quel che accade dentro la casa. La ragazza, ospite di Casa Chi, si è soffermata su vari personaggi che stanno alimentando le dinamiche del reality show, ma ciò che ha lasciato il segno è la sua rivelazione riguardante Edoardo Tavassi. Ebbene, secondo la ragazza, il fratello di Guendalina le avrebbe scritto diverse volte sui social. “Vorrei conoscere Tavassi… mi ha mandato un paio di messaggi su Instagram è stato molto simpatico”, ha raccontato.

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, dopo il bacio lei ci ripensa?/ Lui si sfoga e...

“Che tipo di messaggi erano? Una volta mi ha chiesto di andare a prendere un caffè ed io non gli ho risposto e poi mi ha scritto ancora che non gli davo nemmeno il tempo di mettere in pratica le sue doti. Forse al posto del caffè preferirebbe una bella carbonara… no, non abbiamo mai bevuto quel caffè. E’ molto simpatico ma non è il mio tipo”, ha continuato la Nasoni, precisando subito la sua posizione.

Martina Nasoni "Antonino si è solo divertito"/ "Onestini poco chiaro con Nikita"

Martina Nasoni e il rapporto con l’ex fidanzato Daniele del Moro: “Provo sensazioni particolari”

Martina, poi, si è spinta in altre valutazioni riguardanti i concorrenti del Grande Fratello VIP e a proposito del rapporto con il suo ex Daniele dice: “E’ una sensazione particolare. Io e lui ci siamo sentiti prima che entrasse nella Casa e ci siamo riavvicinati in maniera pacifica perché ci eravamo lasciati un po’ così quindi sono contenta che lui adesso parli della nostra amicizia. Ritorno di fiamma tra di noi? Eh… non lo so!”. La Nasoni, probabilmente, non disdegnerebbe l’ingresso nella casa più spiata di Italia e non è detto che prima o poi Signorini la coinvolga.

Martina Nasoni "Daniele Dal Moro flirt con Wilma Goich?"/ "Solo stima e affetto"

“Conosco Antonella e Alberto l’ho conosciuto poco prima di entrare. Luca Onestini? Conosco suo fratello Gianmarco…”, ha ricordato Martina durante la sua ospitata a Casa Chi. Le sue rivelazioni, nel frattempo, stanno già facendo discutere. Chissà cosa ne penserà Dal Moro, a proposito dei messaggi scritti da Edoardo alla sua ex fidanzata.











© RIPRODUZIONE RISERVATA