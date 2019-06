MARTINA NASONI/ Non molla Daniele Dal Moro: tutta colpa di Taylor (Grande Fratello)

Martina Nasoni va all’attacco. Il suo obiettivo, al Grande fratello 16, è fare breccia nel cuore di Daniele Dal Moro, che però si è fatto distrarre dall’arrivo di Taylor Mega. Da parte di entrambi (Daniele e Taylor) è stato forte il desiderio di approfondire la conoscenza, ma tra i due, il più interessato, sembrerebbe proprio il Dal Moro. Martina non ci sta a farsi prendere in giro: “Passi passi Valentina, ma pure questa adesso? Sono distaccata e ragiono sulle cose, insomma ho la mia autostima che da qui è arrivata qui”, ha dichiarato in confessionale. La new entry si è allenata con Daniele, e a quel punto lei non c’ha visto più: “Tutto sta nelle mani di Daniele: se vuole vivere a lungo va a fare allenamento da un’altra parte. Chi devo uccidere per primo?”. La “Ragazza dal Cuore di Latta”, che ha ispirato il singolo di Irama presentato a Sanremo 2019, ha vissuto momenti difficili all’interno del reality. Fin da subito (o quasi) ha instaurato con Daniele un bel legame; di amicizia o d’amore, non si sa. Proprio quest’incertezza, più di una volta, le ha fatto perdere la pazienza.

Martina Nasoni, “pericolo” Taylor Mega

Martina Nasoni soffre per il disinteresse di Daniele Dal Moro. “Non mi guarda in faccia, ha conosciuto tutti qua dentro tranne me, con lui è un continuo disagio”. Lo ha confidato lei stessa all’amica Erica Piamonte, lamentando la scarsa confidenza con l’oggetto del suo interesse. “Poi arriva una da due giorni e la ribalta”, continua, in riferimento a Taylor. Conclusione: Martina non sa che fare. Certamente vuole godersi l’esperienza del Grande fratello, per poi riparlare con Daniele fuori dalla Casa. L’ingresso della Mega non ha lasciato indifferente proprio nessuno. Anche Ambra Lombardo e Francesca De André si sono allarmate; quest’ultima, in particolare, si è avvicinata ancora di più a Gennaro Lillio. Ambra, eliminata, non può fare granché, se non sperare che Kikò non faccia mosse azzardate.

“Daniele Dal Moro non mi conosce”

Non è un momento facile per Martina Nasoni. Il sogno Daniele Dal Moro è sfumato, e forse non si avvererà mai. Daniele ha sempre preferito trascorrere le sue giornate con Valentina e, negli ultimi giorni, con Taylor Mega. Martina ha trovato in Erica una grande amica, a cui racconta praticamente tutto. Poco tempo fa le ha anche spiegato perché, secondo lei, Daniele sbaglia atteggiamento. “Può anche non essere interessato ma non mi ha conosciuto. Non sa nemmeno la metà di quella che sono io”, ha detto. La loro “unione speciale”, se così si può definire, è nata sulla base di un colpo di fulmine, ma nessuno dei due è mai andato oltre. L’ultima speranza, per lei e per i fan della coppia, è che i due abbiano modo di incontrarsi fuori dalla Casa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA