Martina Panagia si sposa: chi è il fidanzato?/ Il web: “farai come Pamela Prati?”

Martina Panagia si sposa. Ad annunciarlo è stata la stessa conduttrice di “X – Style” che, con un post su Instagram in cui sfoggia un sorriso radioso mentre riceve un affettuoso bacio sulla guancia da quello che, probabilmente, è il fidanzato, scrive: “Che emozione, mi sposo! Ancora non sappiamo Dove, Come o Quando ma… sappiamo la cosa più importante: il perché. Non vedo l’ora di iniziare i preparativi e di raccontarvi tutto passo passo, lungo questa strada di amore e felicità”, fa sapere la bellissima Martina non riuscendo a nascondere la propria emozione. Del fidanzato e futuro sposo della Panagia, tuttavia, non si sa assolutamente nulla. Resta top secret il nome e il lavoro del futuro marito di Martina Panagia al punto che qualcuno azzarda paragoni con Pamela Prati. “Mica farai la fine di Pamela Prati?”, scrive qualcuno a cui, però, Martina preferisce non rispondere. Tantissimi, invece, gli auguri da parte di fans e amici: “auguri”, “ma che meravigliosa notizia, tanti auguri”, “congratulazioni”, scrivono i fans.

MARTINA PANAGIA, L’ANTIDIVA CHE SI SPOSA

Bellissima e molto apprezzata per il suo stile impeccabile, ma sempre sobrio ed elegante, Martina Panagia, nata da due genitori napoletani, è cresciuta a Milano e si è fatta conoscere affiancando George Clooney nello spot Nespresso per poi condurre il programma di stile e tendenze di canale 5 X-Style. Nonostante la sua statuaria bellezza, Martina è considerata la ragazza della porta accanto che vive senza troppi grilli per la testa il successo e la popolarità. In un’intervista rilasciata a Dilei ha svelato anche il segreto della sua bellezza. “Mangio senza glutine e favorisco le proteine del pesce e della carne. Non amo la frutta, preferisco però la verdura, che non manca mai nei miei pasti. Spinaci, pisellini, zucchine o anche una banale lattuga se manca il tempo per cucinare”, aveva dichiarato. Molto seguita sui social, la Panagia svela di avere un ottimo rapporto con i social network che usa soprattutto per comunicare: “Amo i social network ed ogni mezzo di comunicazione. Venite a trovarmi su Instagram, mi trovate come martypan. Pubblico un po’ di tutto, a volte dando consigli su come sgonfiare le gambe pesanti, a volte semplicemente cerco di regalare un sorriso durante un lunedì grigio”, aveva spiegato.





