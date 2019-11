Martina Smeraldi: “il mio vero nome è Alessandra”/ “Film porno? Volevo fare…”

Martina Smeraldi, a soli 19 anni, è considerata la nuova star del cinema porno. Protagonista dell’ultimo film di Rocco Siffredi in cui recita accanto a Malena e 70 uomini, Martina Smeraldi si è racontata ai microfoni di Siffredi che l’ha intervistata per presentarla al grande pubblico. “Finalmente ho realizzato il sogno di diventare una pornostar”, dice Martina con un pizzico di emozione. “Quando comincia questo sogno? Cosa ha detto tua madre?”, chiede Rocco Siffredi. “Non era molto contenta, ma accetta la mia decisione perchè è quello che voglio fare”, risponde. “Tuo papà?”. “Non mi parla, ma gli passerà“, spiega Martina. Bruna, di Cagliari, la nuova star del cinema a luci rosse svela di chiamarsi, in realtà, Alessandra. “Ho scelto un nome d’arte, Martina Smeraldi. Non volevo usare un nome straniero ma un nome italiano e Martina mi piaceva; Smeraldi perché mi piaceva come cognome, era particolare”, ha raccontato.

MARTINA SMERALDI: I PRIMI RAPPORTI A 13 ANNI, SOGNAVO DI FARE LA PORNOSTAR”

Dopo aver compiuto 18 anni, Martina Smeraldi comincia a pensare al modo di realizzare il sogno di diventare una pornostar. La nuova regina dei film a luci rosse, infatti, a Rocco Siffredi racconta di essere sempre stata molto sveglia dal punto di vista sessuale. “A 11, 12 anni ho avuto le mie prime esperienze. A 12 anni ho avuto la mia, prima volta completa”. Martina che studia scienze e servizi giuridici confessa di essere stata una ragazzina precoce e che la sua scelta non ha sorpresa più di tanto la mamma. “Vivendo in un paese le voci giravano e quindi mia madre l’ha sempre saputo“, ha aggiunto. La Smeraldi, infine, svela di aver scelto di fare la pornostar per la sua indole esibizionista, ma anche per la sua voglia di avere incontri intimi con gli uomini.





© RIPRODUZIONE RISERVATA