Martina Smeraldi e Malena insieme in un film porno/ Rocco Siffredi “Coppia esplosiva”

Martina Smeraldi e Malena insieme in un film porno prodotto da Rocco Siffredi: c’è grande attesa per l’ultima “fatica” del re dell’hard italiano, che ha puntato su due tra le attrici più promettenti del panorama nostrano. Malena Matromarino, detta Malena La Pugliese, condivide il set con la nuova stella del porno: la Smeraldi ha 19 anni ed ha annunciato di voler ripercorrere la carriera di Moana Pozzi. Dopo aver mosso i primi passi con Max Felicitas, la cagliaritana ha deciso di entrare a far parte dell’Academy di Siffredi: ora è pronta per il primo lungometraggio. «Io e Malena contro tutti in un film di Rocco Siffredi», la didascalia dell’immagina pubblicata su Instagram dalla Smeraldi, ritratta con Malena attorniata da decine di uomini (circa 70). Il post ha raccolto migliaia di mi piace e commenti nel giro di poche: sale l’attesa…

MARTINA SMERALDI E MALENA NEL NUOVO FILM DI ROCCO SIFFREDI

Del nuovo film con protagoniste Martina Smeraldi e Malena La Pugliese ha parlato lo stesso Rocco Siffredi in un video pubblicato sul suo canale Youtube: «Martina vs Malena, perché Martina affronta la vera star, Malena: il film sta venendo fuori al top, piano piano questa competizione sana sta diventando complicità e divertimento». L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha poi aggiunto: «Questa coppietta qui è esplosiva, attenti a queste due!». C’è grande curiosità tra i fan per quanto riguarda Martina Smeraldi, che ha recentemente spiegato perché ha scelto questo lavoro: «Voglio lavorare in questo campo perché mi piace il sesso e mi piace essere vista». Anche se purtroppo ha momentaneamente troncato il rapporto con il padre: «Mio papà non mi parla, ma gli passerà. Non dev’essere facile per loro accettare che l’unica figlia si cimenti in un mestiere come questo. Ma è ciò che voglio e non possono farci nulla», riporta L’Unione Sarda.





