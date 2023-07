Martina Strazzer e Pietro Morello si sono lasciati/ “Tanto amore, ma abbiamo preso strade diverse…”

Martina Strazzer e Pietro Morello, finita la storia d’amore tra i due Tiktoker

Martina Strazzer – influencer, imprenditrice e content creator celebre soprattutto su Tik Tok – ha annunciato tramite i social di aver interrotto la relazione con Pietro Morello. Quest’ultimo – anche lui piuttosto seguito sulla medesima piattaforma – ha confermato la rottura tra i due che sembrano comunque esserci lasciati in buoni rapporti. Per chi non lo sapesse, Martina Strazzer oltre a creare contenuti come Tiktoker si occupa da diverso tempo di una linea di gioielli di successo; non a caso vanta un gran numero di dipendenti che la aiutano nel suddetto business.

Fabio Colloricchio diventa papà per la seconda volta/ Il video annuncio dell'ex di Uomini e Donne

Anche Pietro Morello non è nuovo al mondo dei social, seppur per contenuti decisamente diversi. Il giovane si occupa più di argomenti artistici e nello specifico incentrati sulla musica. Polistrumentista ma abile nella dialettica e nell’arte dell’intrattenimento, il musicista è senza dubbio – come Martina Strazzer – tra i tiktoker più seguiti d’Italia. Tornando alle loro vicissitudini sentimentali, entrambi hanno raccontato sui social la fine della loro relazione.

Fabio Fulco ha sposato Veronica Papa, la figlia porta le fedi/ "Il suo sorriso, i suoi passetti..."

Martina Strazzer: “Non c’è stato un fattore scatenante…”, Pietro Morello: “Sarà ancora nella mia vita…”

“Io e Pietro non stiamo più insieme. È stata una relazione di tanti, veri momenti felici e soprattutto piena di amore, abbiamo però capito che le nostre vite dovevano prendere strade diverse”. Inizia così il discorso di Martina Strazzer – riportato da Biccy – che non rinnega la bellezza della relazione e dell’amore che l’ha unita a Pietro Morello. La tiktoker ha poi aggiunto: “… Non c’è stato un fattore scatenante, vi chiedo di non cercare un colpevole, una vittima o in generale di fare inutili supposizioni. Tanto amore significa anche saper lasciare andare, è tutto qui“.

Domenico Cuomo, dopo Mare Fuori entra nel cast de Il Professore 2?/ Le immagini sul set

Come anticipato, anche Pietro Morello ha voluto condividere con i propri follower la sofferta separazione da Martina Strazzer. Anche nel suo caso non sono mancate le parole al miele, segno evidente di come la fine della relazione sia stata consensuale e soprattutto pacifica. “Io e Marti ci siamo lasciati qualche settimana fa. Abbiamo deciso di dirvelo per rispetto, ma vi chiediamo di non creare gossip o polemiche inutili sui nostri sentimenti. Non ci sono stati tradimenti, mancanze di rispetto o altro di simile, ci siamo lasciati con il sorriso“. Come riporta Biccy, il musicista ha poi aggiunto: “Continuerà ad essere nella mia vita… Ci siamo capiti nel profondo e abbiamo deciso di prendere due strade differenti“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA