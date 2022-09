Martina Valdes pubblica foto con Salvini/ Ragazza di Blanco attaccata: “solo ironia”

Martina Valdes pubblica foto con Salvini: è polemica

Nella giornata di ieri Martina Valdes, l’influencer fidanzata di Blanco, ha pubblicato, sul suo profilo di TikTok una foto con Salvini che a suo dire era ironica, ma che ha scatenato le polemiche da parte dei suoi fan sul social network. Nel breve video pubblicato si vede prima il volto della ragazza che dice che “oggi un fan dalla faccia familiare mi ha fermato per chiedermi una foto”. Pochi secondi dopo, però, compare una foto di lei in posa di fianco a Matteo Salvini, leader della Lega.

Martina Valdes ha incontrato Salvini a Salò, durante il suo comizio tenuto ieri e si è scattata una foto con uno dei leader più controversi della scena politica italiana. La foto con Salvini ha subito scatenato la reazione, per lo più negativa, della maggior parte dei fan della Valdes, tra chi le chiede “ma sei di destre?” e chi, invece, sottolinea che “finché è lui il fan e non viceversa è tutto a posto”. Altri fan di Martina Valdes, invece, ovviamente non hanno tardato a far notare quanto, dopo la foto, sia cresciuta la loro stima nei confronti della ragazza, evidentemente sostenitori della Lega e di Matteo Salvini.

Martina Valdes e la foto con Salvini: la risposta del leader

In merito alla vicenda di Martina Valdes che ha pubblicato la foto con Matteo Salvini è intervenuto anche il leader del Carroccio, oltre all’influencer stessa. La notizia, infatti, oltre ad aver suscitato la reazione dei follower della ragazza su TikTok, è stata anche rapidamente ribattuta da parecchi giornali e media. Per alcuni non si tratta di una casualità, e nonostante Martina Valdes abbia sottolineato che si trattasse solamente di “un video ironico” e che “non parlo di politica perché non è nei miei interessi”, molte persone ci hanno visto qualcosa in più.

Secondo alcuni, infatti, la foto con Martina Valdes si inserisce in una serie di strategie della Lega per cercare consensi tra la fascia di giovani che si trovano soprattutto su TikTok, similmente a Baby Gang che invita (apertamente e direttamente) i suoi follower a votare Forza Nuova. Difficilmente la verità verrà a galla, ma nel frattempo la notizia è stata commentata anche da Salvini sul suo profilo Twitter che ha ringraziato Martina Valdes “per il tuo sorriso, la tua presenza, la tua ironia e la tua curiosità”. Salvini ha anche sottolineato il fatto che chi “mette sempre di mezzo la politica, vive male”.











