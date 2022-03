Martino, figlio di Enzo Iacchetti, e la sua malattia rara/ “La notorietà ha aiutato”

Tutti siamo abituati a vedere Enzo Iacchetti sempre allegro e sorridente intento a portare un sorriso a tutti i telespettatori. Con gli anni il conduttore del tg satirico di Antonio Ricci si è fatto amare dal pubblico per la sua comicità e per la complicità con Ezio Greggio. Della sua vita privata, però si sa poco quanto nulla se non una relazione con Maddalena Corvaglia, madre dei suoi figlo Martino.

Nel passato di Enzo Iacchetti si cela però un drammatico momento legato alla malattia di suo figlio Martino che durante la sua adolescenza ha affrontato dei momenti terribili che lo hanno segnato. Il ragazzo, tra i 16 e i 22 anni ha dovuto fare i conti con una malattia che gli ha impedito di vivere una vita tranquilla come quella di tutti i suoi coetanei.

Enzo Iacchetti e la malattia rara di suo figlio Martino

A parlare della malattia di suo figlio Martino è stato proprio Enzo Iacchetti durante un’intervista a Verissimo. Il conduttore ha spiegato a Silvia Toffanin come Martino non abbia mai perso la fiducia anche nei momenti più duri della sua convalescenza e grazie anche a suo padre è riuscito a consultare i migliori specialisti del campo ammettendo: “In alcuni casi la notorietà ha aiutato. Il fatto di essere famoso ti aiuta di più rispetto a tante persone vittime di tragedie”.

Ad oggi la malattia di Martino Iacchetti sembra essersi conclusa rimanendo per il comico e per il ragazzo, ormai diventato uomo solo un triste ricordo di un tempo lontano e superato. Martino Iacchetti, nonostante la notorietà del padre sia stata fondamentale per guarire, ad oggi cerca di non approfittare della notorietà di suo padre per farsi strada nel mondo dello spettacolo.

