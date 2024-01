Martufello, chi è lo storico comico del Bagaglino/ Carriera, vita privata e l’amore per la moglie Liuba

Martufello, i primi passi nella comicità e il grande successo con Il Bagaglino

Uno dei grandi volti del Bagaglino, compagnia di varietà romana che ha fatto la storia della tv, è sicuramente l’attore e cabarettista Martufello. Nato a Sezze (Latina) nel 1951, fin da bambino ha palesato uno spiccato senso dell’umorismo, segno che la sua strada nel mondo della comicità era già tracciata. La grande svolta nella sua vita arriva quando, durante uno spettacolo tenuto a Latina, viene notato da un manager che, a sua volta, lo segnala a Pier Francesco Pingitore, storico fondato del Bagaglino.

Martufello entra così nella compagnia di varietà che tanta notorietà gli ha dato, affiancando Pingitore come aiutante barzellettiere. Nel corso degli anni diventa uno dei volti simbolo del Bagaglino, grazie alla sua spiccata comicità messa in atto nel corso degli spettacoli teatrali e televisivi del gruppo. A seguire, ha avviato anche una carriera come attore, recitando piccole parti per alcuni film di Steno. Sul fronte televisivo, è stato ingaggiato nel 2014 come membro del cast del game show di Canale 5 Avanti un altro!

Martufello e la vita privata: l’amore al fianco della moglie Liuba

Sul fronte privato, Martufello ha vissuto due importantissime storie d’amore. La prima è stata con Isabella Biagini, celebre ed affascinante attrice, per la quale aveva espresso parole d’elogio intervistato a Domenica Live nel 2o2o: “Grandissima attrice, grandissimo personaggio, sapeva fare tutto, era di una bellezza sconvolgente”. Il cuore del cabarettista, ora, batte forte per la moglie Liuba, di origini ucraine e lontana dal mondo dello spettacolo.

Sempre nel corso di quell’intervista, Martufello aveva raccontato il loro colpo di fulmine: “È venuta a casa mia a lavorare, 21 anni fa, come governante e da lì è partito tutto. Mi ha fatto innamorare perché mi guardava come mi guardava mia madre”. Dopo diversi anni di frequentazione, il cabarettista ha deciso di celebrare il matrimonio con la sua dolce metà: “Ci siamo sposati in Comune perché io sono stato già sposato e divorziato”.

