Marzia Ubaldi è morta, attrice de ‘I Cesaroni’ e ‘Elisa di Rivombrosa’/ L’addio della figlia: “Sono svuotata”

Ubaldi muore all’età di 85 anni: il triste annuncio della figlia

Marzia Ubaldi, attrice nota per aver recitato in I Cesaroni ed Elisa di Rivombrosa, è morta sabato 21 ottobre all’età di 85 anni. Ad annunciare la sua scomparsa, la figlia Emanuela Moschin con un comunicato via Facebook: “Ciao Mamma. Stavolta me l’hai combinata proprio grossa… il “chi è di scena” è stato per te. Sono completamente svuotata”.

I funerali dell’attrice si terranno lunedì 23 ottobre nella chiesa della Madonna del Ponte, a Narni Scalo. Come riporta Sky Tg24: “Tra i suoi ruoli al cinema Il medico delle donne (1962), e Controsesso (1964) di Marco Ferreri. Più tardi è stata poi la fiction a regalarle la popolarità grazie a serie come Elisa di Rivombrosa, I Cesaroni, Suburra, fino alla sua ultima apparizione quest’anno nella serie Call my agent – Italia”.

Marzia Ubaldi diceva: “Ho sempre cercato di dare il massimo”

Marzia Ubaldi, ai microfoni di alessandrolopez.it, aveva rilasciato un’intervista in cui parlava della sua esperienza a teatro. Quando l’è stato chiesto quale spettacolo le fosse rimasto più impresso, l’attrice ha affermato: “Mah… dirtene uno solo è impossibile! È come se tu chiedessi a una madre di 20 figli, qual è il suo preferito! Li ho fatti tutti con grande passione, anche quelli che mi piacevano un po’ meno. Ho sempre cercato di dare il massimo, è vero sono tanti spettacoli e sono tanti anni di grandi soddisfazioni, tanti anni di gratificazioni; sono stata molto fortunata e nonostante questo c’è sempre qualcosa che manca, ci sono alcuni personaggi che avrei voluto fare ma che non sono “arrivati”.

Marzia Ubaldi aggiungeva: “Pazienza… però non si sa mai nella vita“. L’attrice ha lavorato a lungo anche nel ruolo di doppiatrice: “Le grandi attrici che ho avuto la fortuna di doppiare, le ho amate tutte indistintamente. Ad ognuna di loro ho cercato di regalare un pezzetto di me oltre alla mia voce. E più sono brave, più le amo e mi affeziono, ce ne sono alcune che ormai conosco bene, avendole doppiate tante volte, e credo di poter dire che, fra tutte, quella che sento più affine è Judi Dench, grandissima attrice inglese che riesce a stupirmi e commuovermi ogni volta che ho la fortuna e l’onore di “lavorare con lei” doppiandola !!!!!“











