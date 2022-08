Massimiliano Allegri “Addio a Ambra senza una parola”/ Una sua ex lasciata all’altare

Massimiliano Allegri, dalla nuova compagna alle sue ex

Massimiliano Allegri torna a far parlare di sé ed a riempire le pagine di cronaca rosa con gli scatti che lo immortalano insieme alla nuova compagna. Archiviata la storia con Ambra Angiolini, infatti, l’allenatore della Juventus è stato paparazzato dal settimanale Chi a Lugano insieme a Nina Lange Barresi. I due sono stati immortalati mano nella mano. Cosa si sa di lei? Molto poco, a parte il fatto che viva in Svizzera e che lavori nell’ambito delle consulenze manageriali. Attraverso una serie di schede, il Corriere della Sera ha ripercorso la storia dell’allenatore juventino che, alla luce dei fatti, sembra essere contrassegnata da due grandi passioni: quella per il calcio e quella per le donne. Il primo però sembra avere avuto sempre la meglio sul resto.

Dopo 4 anni d’amore con Ambra Angiolini, Massimiliano Allegri avrebbe deciso di lasciare l’attrice. “Senza una parola, pare”, scrive il quotidiano. Non è un caso se la figlia di Ambra, Jolanda, abbia parlato apertamente di tradimento “in tutti i sensi”. Quasi in contemporanea alla rottura con Ambra, Allegri avrebbe anche querelato la e compagna Claudia Ughi accusandola di aver in parte ‘distratto’ parte del denaro proveniente dall’assegno di mantenimento per il loro figlio, destinandolo a spese di natura differente rispetto alle necessità del bambino.

Massimiliano Allegri lasciò una sua ex all’altare

Nato e cresciuto a Livorno, in una famiglia di operai, sin da giovane. Quando era calciatore, Max Allegri ha sempre avuto un grande fascino. Questo però gli comportò al tempo stessi una serie di disavventure amorose. Nel 1992 finì al centro del gossip per aver lasciato l’allora fidanzata Erika quasi all’altare. La lasciò esattamente a due giorni dalle nozze: “in preda ai ripensamenti, capì di non amarla e di non sentirsi pronto per il grande passo. Da qui la scelta clamorosa del dietrofront sentimentale”, rammenta il Corriere. L’allenatore sposò Gloria Allegri nel 1994; all’epoca giocava nel Cagliari. Nel 1995 nacque la sua prima figlia Valentina, ma il matrimonio con Gloria giunge al capolinea dopo appena 4 anni dopo. Quindi l’unione con Claudia Ughi, madre del suo secondo figlio Giorgio ma dalla quale si separa mentre è ancora incinta.

Tra le altre sue conquiste il Corriere ricorda anche la giovane Gloria Patrizi, ex coniglietta di Playboy, ma dopo due anni la storia termina nel 2014. A distanza di tre anni e di alcuni indiscrezioni mai confermate, Allegri si lega ad Ambra Angiolini. Una relazione apparentemente solida al punto che i due annunciarono le nozze per il 2019 mai celebrate. La storia è terminata lo scorso autunno. Adesso, la sua ultima compagna sembra essere proprio Nina Lange Barresi.











