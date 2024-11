Massimiliano Gallo figlio d’arte: i genitori Nunzio Gallo e Bianca Maria Varriale

Massimiliano Gallo, che da domenica torna su Rai 1 con la seconda stagione di Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso, è oggi pomeriggio ospite di Caterina Balivo nel salotto de La volta buona. Originario di Napoli e classe 1968, l’attore è un figlio d’arte; i suoi genitori sono Nunzio Gallo e Bianca Maria Varriale, due nomi non così sconosciuti nella scena musicale e televisiva. Il padre Nunzio Gallo è stato un celebre cantante lirico: trionfò a Canzonissima nel 1956 con Mamma e al Festival di Sanremo l’anno successivo con il brano Corde della mia chitarra al fianco di Claudio Villa, riproponendo poi la stessa canzone per l’Eurovision Song Contest.

Anna e Shalana Santana, chi sono l'ex e l'attuale moglie di Massimiliano Gallo/ Le figlie Giulia e Artemisia

È stato inoltre attore così come la madre di Massimiliano Gallo, Bianca Maria Varriale; celebre attrice televisiva, abbandonò la recitazione per dedicarsi interamente alla famiglia. A Domenica In, pochi giorni fa, l’attore ha ricordato i suoi genitori e il fatto che non siano riusciti ad assistere in tempo al suo grande successo di oggi: “Io e mio fratello abbiamo dedicato una vita al teatro, ai sacrifici; poi nel momento in cui hai la possibilità di raccogliere non li hai più vicini… Quando perdi i genitori diventi improvvisamente grande, non sei più figlio”.

Massimiliano Gallo a Domenica In: “Quando perdi i genitori diventi improvvisamente adulto”/ “Mia figlia…”

Massimiliano Gallo, chi è e carriera tra cinema e televisione

Ma com’è iniziata la carriera di Massimiliano Gallo? Il debutto a teatro avvenne all’età di 5 anni, girando poi diversi telefilm per bambini sulla Rai a 10 anni. Assieme al fratello Gianfranco nel 1988 fonda la “Compagnia Gallo” con cui si esibisce spesso a teatro, sino ai debutti al cinema e in televisione. Sul grande schermo ha esordito nel 2008 nel film No problem di Vincenzo Salemme, che l’ha anche diretto per Una festa esagerata del 2018. Sempre nel 2008 recita in Fortapàsc di Marco Risi e nel 2010 è diretto da Ferzan Ozpetek in Mine Vaganti; ha ottenuto poi alcune parti in Pinocchio di Matteo Garrone (2019) e È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino (2021).

Anna, chi è l'ex moglie di Massimiliano Gallo e perché si sono lasciati/ Lui: "Era la mia fidanzatina..."

In televisione Massimiliano Gallo ha esordito nel 2005 nella miniserie Cefalonia, recitando poi in alcuni episodi di The Young Pope e I bastardi di Pizzofalcone; negli ultimi anni ha incrementato il suo successo in Imma Tataranni – Sostituto procuratore, sino a diventare protagonista della fiction Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso.