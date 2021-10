Massimiliano Gallo e Shalana Santana/ La moglie: “L’ho sempre ammirato perché…”

Da I Bastardi di Pizzofalcone a Imma Tatarani, ormai Massimiliano Gallo è il volto della serialità, onnipresente in Rai. Sposato con Shalana Santana, sul set invece mostra un grande feeling con Vanessa Scalera. “Ci amiamo artisticamente. Quando stiamo insieme è come suonare in un complesso, corrispondiamo la stessa sonorità, la stessa musica. Per questo, ci divertiamo, giochiamo, recitiamo all’inglese“, ha dichiarato l’attore nell’intervista concessa a Fanpage. Nella vita privata, come dicevamo, è legato alla collega e modella brasiliana Shalana Santana, che ha conosciuto a Napoli nel 2011. Prima era stato sposato con una donna di nome Anna da cui ha avuto Giulia, figlia che ora ha 19 anni.

Invece la compagna ha un figlio nato dalla relazione con il dentista Alessandro Lukacs che è noto per aver partecipato all’edizione del 2001 del Grande Fratello. Molto riservato, anche sui social Massimiliano Gallo si mostra poco con la seconda moglie. C’è una foto della coppia a Venezia e un’altra pubblicata a San Valentino con una dedica romantica: “Guardiamoci sempre così… Auguri amore mio“.

“MASSIMILIANO GALLO UN GRANDE ARTISTA”

Massimiliano Gallo e Shalana Santana si sono conosciuti ad una cena. Per l’attore è stato un vero e proprio colpo di fulmine, infatti ha cominciato un corteggiamento serrato che ha dato i suoi frutti. In un’intervista rilasciata a lifestyleblog tre anni fa la moglie lo definì “un grande artista, uno dei più completi“. Un parere che non è frutto solo dell’amore che li lega. “Ho sempre ammirato il suo lavoro e principalmente il rispetto che ha per questo lavoro. Lui ha fatto tanti anni di gavetta e finalmente ora vieni riconosciuto per la sua bravura“, disse Shalana Santana.

Peraltro, i due la pensano allo stesso modo sulla recitazione, visto che condividono questo amore. “Sappiamo entrambi come è faticoso riuscire a lavorare in un paese non meritocratico. Per noi fare questo lavoro è un onore“, aggiunse la moglie di Massimiliano Gallo, assicurando che non ha mai chiesto al marito di presentargli qualcuno o di “raccomandarla“.



