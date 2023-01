Massimiliano Mirabelli, pugno in testa a tifoso?/ Lite allo stadio: polizia indaga

L’ex dirigente di Inter e Milan Massimiliano Mirabelli, attuale direttore sportivo del Padova, si è trovato protagonista di una lite con un tifoso sulle tribune dello stadio “Euganeo” di Padova a margine dell’incontro valido per il girone A di Serie C fra i veneti e la Juventus Next Gen, terminato con il punteggio di 1-1 (vantaggio dei locali al 19′ con Liguori, pareggio zebrato al 47′ su calcio di rigore trasformato da Enzo Barrenechea, più volte aggregato alla Prima Squadra da Massimiliano Allegri, ndr).

La ricostruzione dell’accaduto emersa da queste ore è da prendere con le pinze e con tutti i condizionali del caso, in quanto le indagini sono attualmente in corso e non vi sono fatti certi. Pare che tutto abbia avuto inizio da un attacco verbale di un sostenitore del Padova all’indirizzo di Massimiliano Mirabelli, a cui avrebbe urlato: “Ma che c*zzo di squadra hai fatto?”. Immediatamente, la situazione sarebbe degenerata e ci sarebbero stati – scrive il “Corriere della Sera” sulla sua versione digitale – “spintoni” e “almeno un colpo proibito quando Mirabelli ha cercato di uscire dal box” da cui stava guardando il match. Secondo “Calciomercato.com”, il colpo proibito di cui sopra sarebbe un pugno sferrato da Mirabelli al tifoso, ma non ci sono conferme su questo.

MASSIMILIANO MIRABELLI, LITE ALLO STADIO CON UN TIFOSO: LA POLIZIA INDAGA

La lite tra Massimiliano Mirabelli e il tifoso del Padova sarebbe stata sedata dapprima da uno steward e, in seconda battuta, dall’intervento delle forze dell’ordine. Il “Corriere della Sera” scrive che il dirigente, dopo l’accaduto, “è andato in Questura per denunciare di avere subito un’aggressione verbale per la quale, sentendosi minacciato, ha spintonato il tifoso”.

Tuttavia, è diversa la ricostruzione dei fatti effettuata dal supporter del club veneto, il quale ha invece raccontato di aver ricevuto “un pugno alla testa dal direttore sportivo, per il quale sarebbe andato in ospedale con riserva di querelare Mirabelli”. Sull’episodio indaga la polizia, che sta cercando di arrivare alla ricostruzione esatta degli avvenimenti di sabato 14 gennaio 2023.

