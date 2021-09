Massimiliano Mollicone, gaffe su trono trans e gay di Uomini e Donne/ È polemica!

Massimiliano Mollicone è stato uno dei tronisti della scorsa edizione di Uomini e Donne. Alla fine del suo percorso ha scelto Vanessa Spoto ma, solo pochi giorni fa, i due hanno ufficializzato la fine della loro relazione. Oggi si torna a parlare di lui non per questioni d’amore ma per una gaffe che non è passata inosservata. In particolare, l’ex tronista ha deciso di rispondere su Instagram ad alcune domande dei follower.

Tra questi c’è chi gli ha chiesto se, in virtù della sua conoscenza del programma, sapesse se prima o poi a Uomini e Donne tornerà il Trono Gay. La risposta di Mollicone si è però rivelata una gaffe che ha scatenato la reazione del web. “Stanno facendo il trono trans attualmente, quindi a grandi linee possiamo dire che è una cosa molto simile, forse oserei dire quasi uguali, quindi sì”. La gaffe di Massimiliano è parsa chiara a tutti e subito, ed è per questo che ha sollevato un vero polverone.

Massimiliano Mollicone chiede scusa dopo la gaffe

Il riferimento che fa Massimiliano Mollicone nella sua risposta è alla nuova tronista di Uomini e Donne, Andrea Nicole. Va però chiarito, come da lei stessa specificato, che non si parla di transgender ma di donna a tutti gli effetti perché ha già concluso il processo di transizione. Messo alle corde dalle tante critiche ricevute, Massimiliano ha poi chiarito di aver commesso un errore e di essere stato frainteso. “Mi dispiace di aver creato questo fraintendimento”, ha infatti dichiarato qualche tempo dopo l’ex tronista di Uomini e Donne, aggiungendo anzi di essersi sempre battuto per i diritti delle persone del mondo LGBTQ+.

