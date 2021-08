Andrea Nicole “Io trans? Non più, sono una donna”/ “Uomini e Donne? Basta scappare”

Si chiama Andrea Nicole, ha 29 anni ed è la nuova tronista di Uomini e Donne. La sua partecipazione al programma sta scatenando grande scalpore perché prima di essere Nicole era solo Andrea ed era un uomo. In un’intervista esclusiva ai microfoni di FQMagazine per il FattoQuotidiano.it, racconta il percorso fino alla completa transizione e la decisione di partecipare a Uomini e Donne. “ho sempre manifestato l’esigenza di appartenere al sesso femminile fin da piccola”, ha ammesso Andrea Nicole, spiegando che “Negli anni a seguire ho dovuto nascondere questo bisogno, ho dovuto farlo per protezione. Alle scuole medie ho conosciuto la cattiveria, fino a quel momento la mia casa era una bolla.”

Il periodo della transizione lo ricorda come il più bello della sua vita, anche se in famiglia non è stato facile accettarlo: “Per loro è stato uno shock, una reazione comprensibile. – ha infatti raccontato la tronista – Quando tuo figlio a 15 anni ti dice di voler cambiare sesso subentra il trauma, all’epoca era un argomento non molto discusso. Ho lasciato loro il tempo di metabolizzare, informarsi, pensarci. A 18 anni ho iniziato ufficialmente il percorso e hanno visto come la mia vita, il mio umore stava cambiando. Si sono resi conto che era la scelta giusta per me.”

Andrea Nicole: “Uomini e Donne? I miei genitori non hanno fatto i salti di gioia”

Andrea Nicole racconta inoltre che i suoi genitori non sono stati particolarmente contenti della sua partecipazione a Uomini e Donne, soprattutto per via dell’esposizione mediatica che comporta: “Temono per me l’impatto di questa esposizione mediatica, le cattiverie che nessun genitore vorrebbe per il proprio figlio”, ha ammesso. Tuttavia, per lei è stata una scelta tanto importante quanto necessaria: “Per anni sono scappata dall’amore, mi sono sempre sentita inadatta, inferiore ad altre donne. – ha ammesso, spiegando come – Questo senso di impotenza rispetto alla mia inadeguatezza mi ha sempre fatta fuggire prima del dovuto, ho deciso di partecipare per sconfiggere le mie paure. Raccontando la mia storia capirò subito la reazione di chi ho di fronte.”

Andrea Nicole, insomma, è pronta a mettersi in gioco, ci tiene però a chiarire che chiamarla trans oggi è sbagliato: “ho completato il mio percorso otto anni fa. Da otto anni anche per la legge italiana sono una donna”.



