Massimiliano Ossini/ “Mia moglie Laura Gabrielli conosciuta grazie ad un chewing gum”

Massimiliano Ossini, conduttore di Uno Mattina, è stato intervistato stamane dal programma di Rai Due, I Fatti Vostri, durante il consueto caffè con Salvo Sottile. Le prime parole, come sempre durante queste interviste, hanno riguardato l’infanzia: “I miei genitori mi dovevano stare dietro, rincorrermi. Io ho avuto lo sviluppo tardi, avevo una voce acuta e un po’ femminile e ogni volta che rispondevo al telefono mi scambiavano per mia sorella o mia mamma, quindi usavo un cuscino, ed in più ero anche balbuziente fino a undici anni. Una volta quando facevo gli scout, mi chiesero una parte in napoletano e quando ho iniziato a recitare non balbettavo. Non sono comunque mai diventato un attore, ho fatto solo una piccola parte in teatro”.

Sul suo primo provino: “L’ho fatto grazie ad un cane e alla guardia di finanza. Il cane delle Fiamme Gialle mi saltò addosso, arrivai tardi ai provini, gli dissi cosa mi era successo e il direttore artistico mi disse che recitavo benissimo, e ciò mi ha portato fortuna, è iniziata la carriera in tv”. Massimiliano Ossini si definisce conduttore contadino: “Io faccio l’orto in casa, sono sempre stato un amante dell’ambiente e dell’agricoltura. Da piccolo amavo la mucca e poi ho studiato il settore della zootecnia, mi son specializzato nelle carni”.

MASSIMILIANO OSSINI E LO SHOW CON MIKE BONGIORNO: “FU LA PRIMA VOLTA CHE NON FECE DOMANDE…”

Sul suo rapporto con Mike Bongiorno: “Stavo facendo un quiz, dieci puntate in prima serata e Mike fu il primo ospite dello show e per la prima volta decise di non fare domande ma di rispondere”. Massimiliano Ossini ha fatto anche un programma sui cani: “Io ho sempre voluto un cane a casa, ma sono stato morso all’età di 7 anni, poi quando mi hanno proposto questo programma mi sono innamorato e ho anche adottato un cane, purtroppo è scomparso il 6 aprile per una situazione che ancora non sappiamo”.

Massimiliano Ossini ha concluso parlando della sua famiglia: “Mia moglie come l’ho conosciuta? Eravamo in montagna, in discoteca, mi ha chiesto un chewin-gum, poi siamo stati a parlare tutta la serata, poi sono nate Carlotta, 18 anni, Melissa, 17 e Giovanni 14 anni”.











