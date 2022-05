Roberta Capua/ “Matrimonio? Non è la tomba dell’amore: il dialogo è importante”

Roberta Capua a Da noi a ruota libera si racconta

Roberta Capua si prepara a fare il suo ritorno a La Vita in Diretta nella versione estiva, ma prima non poteva non essere protagonista di una bellissima intervista con Francesca Fialdini a Da noi a ruota libera. Un’altra estate sempre sul pezzo, dunque, ma questo le permetterà di essere sempre in compagnia con le persone che ama: “Se intendi il pubblico sicuramente anche se le persone della mia famiglia non saranno con me”. Quest’anno farà ancora una volta compagnia al padre che la seguirà da Napoli.

Parlando di successo, Roberta Capua ha ammesso che per lei non è particolarmente importante: “Mi piace essere una donna realizzata ma a 360 gradi, non solo nel lavoro”. In merito al matrimonio ha ammesso: “Certo che ci credo, non è la tomba dell’amore come dicono!”. Nel 2003 però ammetteva che non si sarebbe più risposata: “Come vedi si cambia idea!”, ha ammesso oggi. “Mi sono risposata che avevo già un figlio e per un figlio si fa”, ha aggiunto. Non si definisce un tipo geloso: “Il mio punto di equilibrio in famiglia? Parlare, il dialogo, dirsi le cose e lasciare a ognuno il proprio spazio”.

Roberta Capua torna a Estate in Diretta

Roberta Capua si è detta felicissima di ritrovare Gianluca Semprini a Estate in Diretta: “Ci siamo completati, lo stimo come giornalista ma mi piace anche come uomo e papà. Ha quattro figli ed ha un rapporto paritario con sua moglie e mi piace!”. Il collega le ha mandato un video messaggio dicendosi tranquillo per via della sua presenza al suo fianco.

L’appuntamento sarà per il prossimo 6 giugno, quando tornerà fino a settembre Estate in diretta, con l’informazione e l’intrattenimento nel pomeriggio di Rai1. “Con Leonardo ci vediamo il fine settimana e poi ad agosto un po’ di più”, ha svelato, parlando del figlio.

