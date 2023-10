Massimiliano Varrese attacca Beatrice Luzzi al Grande Fratello/ “Vive di luce riflessa, ridicola, faina”

Massimiliano Varrese si infuria con Beatrice Luzzi: “Mi punzecchia ogni giorno”

Massimiliano Varrese ha già espresso antipatia nei confronti di Beatrice Luzzi, dichiarando di desiderare la sua eliminazione dal Grande Fratello. Dopo l’ultima diretta, probabilmente scosso dall’ennesimo due di picche di Heidi Baci e dalla lettera della sua ex Valentina Meli, si è scagliato contro l’attrice di Vivere.

Luzzi era intenta a chiedere a Ciro Petrone se potesse cambiare letto. Questa richiesta ha fatto infuriare l’attore che è sbottato con un duro sfogo: “Ma cosa vuole dopo quattro mesi? Ma la smettesse, è ridicola! Dai, basta mamma mia oh. Sono quattro giorni che di là ogni giorno mi punzecchia. Ogni giorno. Poi fa finta che non è vero. Per carità di Dio. Veramente, mi ero estraniato un attimo, mi ero estraniato un attimo, mi sono rigirato di qua e mi sono messo a pensare.”

Massimiliano Varrese contro Luzzi: “Non mi deve rivolgere più la parola”

Lo sfogo di Varrese, però, non termina qui assumendo toni sempre più bruschi nei confronti di Beatrice tanto da risultare eccessivo agli occhi del web: “Quando lui ti ha detto “vieni a letto con me” pensavo che volesse compagnia perchè non c’è più Marco” ha affermato.

E ancora: “Hai visto come si è piccata subito? Non mi deve più rivolgere la parola, a me lei non mi deve parlare. Mi deve lasciare in pace. Lo fa perchè le fa comodo. Lo fa perchè vive di luce riflessa. E’ una faina e adesso mi zittisco, stop “. Parole al veleno che, naturalmente, non sono sfuggite all’occhio attento del web che non ha ancora inquadrato del tutto l’attore.

Tutto questo astio represso del guru verso Bea innescato da una richiesta di un letto da parte di lei:

“Ridicola, vive di luce riflessa, faina”.

BOH L’ENNESIMO PALO GLI HA DATO IN TESTA#grandefratello #gf pic.twitter.com/A4mZR4my3h — 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙞 (@barumiliano) October 3, 2023













