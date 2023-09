Massimiliano Varrese contro Heidi e Beatrice dopo la diretta del Grande Fratello/ “Mi ha rotto i cog*ni”

Varrese si scaglia contro Beatrice Luzzi: “Fatela uscire, falsa e finta”

Massimiliano Varrese ha ricevuto un due di picche da Heidi Baci, durante l’ultima diretta del Grande Fratello. La giovane gieffina non popolare ha detto chiaramente di non avere interesse per lui: “Non mi piace” ha esclamato. L’attore, dopo la puntata, si è sfogato dando addosso in primis a Beatrice Luzzi.

Claudio Roma: "In tugurio mi ero aperto, in Casa..."/ Lo sfogo del primo eliminato al Grande Fratello 2023

“Lei continua a rompere i cog***ni, non la sopporto più… fatela uscire. Falsa, finta, sta giocando a screditarmi. Fa tutta la gne gne e poi è ficcante. Mi viene da dire una cosa meglio che non la dico” afferma Varrese descrivendo l’attrice di Vivere con epiteti poco lusinghieri. Ovviamente, però, non è finita qui perchè l’attore ne ha anche per Heidi.

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, scoppia la coppia?/ Il gesto social di lui insinua il dubbio

Massimiliano Varrese e il confronto con Heidi: “Sei aggressiva”

Massimiliano Varrese, dopo la sfuriata a Beatrice Luzzi, ha cercato un nuovo confronto con Heidi Baci chiedendole il motivo che la spinge ad allontanarsi da lui: “Mi allontani con aggressività” ha affermato l’attore visibilmente alterato, in seguito alla puntata.

A questo punto, la concorrente con molta calma ha replicato: “Se volessi giocare approfitto di tutta la tua situazione. Un’altra avrebbe fatto le tarantelle”. Il web si è diviso in chi sostiene Heidi e affossa Massimiliano definendolo “falso” e chi, invece, critica fortemente la gieffina accusandola di darsi troppe arie. Al momento, sembra che all’interno della casa il clima sia più ‘pro Heidi’; in molti sospettano, infatti, che l’attore stia attuando una sua personale strategia per vincere il Grande Fratello. Lo ha espresso chiaramente anche Fiordaliso: “E’ un grande giocatore, sta giocando… punta alla finale” con la complicità di Ciro e Baci.

Beatrice Luzzi, nel mirino degli altri concorrenti?/ La reazione dopo la sorpresa dei figli indigna il web

Nel frattempo il guru non molla l’osso:

“Tu mi eviti, mi allontani con aggressività”

H:” Se volevo giocare approfittavo di tutta la tua situazione. Un’altra avrebbe fatto le tarantelle”.

LUI MOOOLTO PESANTE#GrandeFratello #gf pic.twitter.com/Rg6HTmempu — 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙞 (@barumiliano) September 25, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA