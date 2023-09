MASSIMILIANO VARRESE, CHI È IL CONCORRENTE GRANDE FRATELLO 2023/ “Mia figlia è la mia vita, mi ha detto…”

Massimiliano Varrese entra nella Casa: le parole della figlia per lui

Massimiliano Varrese è il primo concorrente Vip a entrare nella Casa del Grande Fratello 2023. L’attore, prima di varcare la fatidica Porta Rossa, riceve i saluti di Alfonso Signorini in video-collegamento dallo studio. “È bellissimo, sono molto emozionato e onorato di essere in questa edizione del GF“, confessa l’attore in preda all’euforia per questa nuova edizione. Dopo qualche anno di silenzio, Varrese torna in grande stile e lo fa nel reality show più seguito della tv.

“Una botta pazzesca, incredibile. Da fuori non sembra, ma dentro è un frullatore di emozioni pazzesco“, confessa. A supportarlo da casa, nella sua famiglia, c’è anche l’adorata figlia Mia. Con un velo di commozione, l’attore confessa cosa gli ha detto la piccola prima di questo lungo viaggio a Cinecittà: “È la mia vita, il mio amore. Mi ha detto: ‘Papà, sei la cosa più importante che ho’” (Aggiornamento di Ruben Scalambra)

Chi è Massimiliano Varrese?

Massimiliano Varrese, attore ed ex concorrente dell’Isola dei Famosi, è pronto per entrare nella casa più spiata d’Italia: quella del Grande Fratello 2023!

Quest’anno il conduttore Alfonso Signorini, accompagnato da Cesara Buonamici, avrà a che fare con un cast formato da persone comuni e vip e tra questi ci sarà anche Massimiliano Varrese, classe 1976, che fece il suo esordio grazie a Raffaella Carrà nel programma “Carramba Che Fortuna” per poi prendere parte a serie televisive molto note. La carriera di Massimiliano, iniziata nel mondo della danza, subisce una svolta quando entra a far parte del cast della serie televisiva “Carabinieri” e poi nel cast di “La Sacra Famiglia” e “Sono un moschettiere 007” in cui l’attore, parte di un cast internazionale, ha dato prova anche della sua grande cultura e della padronanza della lingua inglese. Gli italiani però hanno avuto modo di conoscerlo meglio dopo la sua partecipazione ad Amici di Maria de Filippi Vip e all’Isola dei Famosi. All’interno del mondo cinematografico, uno dei suoi più grandi amici è l’attore internazionale Pierfrancesco Favino, magari proprio lui sarà tra i primi ospiti che regaleranno grandi sorprese ed emozioni ai nuovi “vipponi” e al pubblico del Grande Fratello 2023!

La vita privata di Massimiliano Varrese e il Grande Fratello 2023

Oltre al mondo cinematografico, ci sono molte altre cose che Massimiliano Varrese ama: il teatro, che per lui è un lavoro ma anche una grande valvola di sfogo, le arti marziali e poi la sua famiglia, composta dalla compagna Valentina Melis e dalla figlia Mia.

A “Ogni mattina” l’attore aveva dichiarato: “Mia è la mia vita, quando uno diventa padre capisce il perché della vita e mi commuovo ogni volta a vedere le sue foto perché il mio maestro attuale è lei. Lei mi sta insegnando la semplicità di viversi il presente e la semplicità delle cose”. Massimiliano Varrese nel periodo del suo grande successo televisivo, amava distaccarsi dai social e spesso anche dalle persone, è un uomo che ama trovare e mantenere il suo equilibrio interiore e per questo all’interno della casa del Grande Fratello 2023 potrebbe essere un concorrente pacifico e socievole con tutti, probabilmente anche molto ironico e pronto a dare qualche dimostrazione teatrale ai nuovi coinquilini. Sicuramente per l’attore l’esperienza televisiva, che lo terrà a lungo lontano dalla compagna e dalla figlia, non sarà semplice da gestire ma sui social potrà contare sul supporto dei suoi fan, che su Instagram sono più di 73mila.

