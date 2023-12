Massimiliano Varrese dopo l’ingresso dell’ex Monia/ “Lei è stata male, ma poi non c’è stato modo di parlare”

Massimiliano Varrese parla dell’ingresso della sua ex Monia: ecco cosa dice

Durante la puntata di ieri sera, Monia La Ferrera ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello. La bellissima assistente di volo ha avuto una storia con Massimiliano Varrese. Dopo la diretta, l’attore si è confidato con Anita rivelando le sue impressione sulla situazione.

Perla Vatiero choc: "Ho un ritardo di una settimana"/ Cosa è successo con Mirko Brunetti al Grande Fratello?

“Dentro di me io mi sentivo qualcosa di strano, però, non mi aspettavo che entrasse… mi è balenato. Ci siamo lasciati benissimo, lei aveva 20 anni io ne avevo già 30 e passa. Stavamo benissimo, solo che io stavo in quel tunnel dopo l’omicidio di mio zio…avevo bisogno proprio di andarmene via. Lei è stata malissimo, però, poi non c’è stato più modo di parlare perchè lei ha avuto sta storia importante, i bambini e tutto quanto. Io l’ho seguita da lontano, dicevano che era in Polonia che era contenta e felice. La trovo maturata, fisicamente non è cambiata è uguale a prima” ha concluso il concorrente.

Beatrice Luzzi abbandona il Grande Fratello 2023?/ "Io sono una che molla": lo sfogo post-puntata

Monia La Ferrera nuova concorrente del GF: ex fidanzata di Massimiliano Varrese

A confermare l’ingresso di Monia La Ferrera ci ha pensato la pagina gfvipnews con un post dedicato. A lanciare per la prima volta lo scoop, ci ha pensato il portale TvBlog che ha annunciato l’ex di Varrese come concorrente ufficiale del Grande Fratello.

“Domani sera infatti entrerà nel programma di Canale 5 l’ex di Varrese, ovvero Monia La Ferrera. L’attore ha conosciuto Monia nello scalo romano, c’era uno sciopero e lui ha fermato la prima hostess che ha trovato per chiedere informazioni. Così è stato folgorato dal suo sguardo, di lei diceva: “Monia è adorabile” si legge sul portale. L’ingresso dell’ex dell’attore potrebbe smuovere nuovamente gli equilibri della casa. Varrese, però, negli ultimi giorni ha svelato di provare ancora sentimenti per l’ex Valentina Melis.

Massimiliano Varrese attacca Beatrice Luzzi/ "È andata in giro a dire che stamattina volevo mettermi con lei"

© RIPRODUZIONE RISERVATA