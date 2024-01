Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera tornano insieme?/ “Se c’è desiderio, i problemi si superano”

Ritorno di fiamma tra Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera?

Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera tornano insieme al Grande Fratello 2023? I due hanno avuto una storia in passato per poi ritrovarsi nella casa di Cinecittà dopo anni e con delle storie importanti alle spalle. Durante la convivenza nel bunker di Cinecittà, i due si sono riavvicinati, ma alcuni atteggiamenti giudicati troppo insistenti da Monia, hanno fatto precipitare la situazione. Tra Varrese e Monia, infatti, non sono mancate le discussione e, così, nelle scorse ore, i due hanno avuto l’ennesimo confronto durante il quale ciascuno ha provato ad esprimere le proprie ragioni.

Chi è Josh Carter Rossetti, fratello di Greta/ Sorpresa al Grande Fratello: "Contento del suo percorso"

Massimiliano chiede così a Monia di affrontare la situazione con più leggerezza anche se ammette di aver notato in Monia una chiusura o un mancato desiderio di vivere la storia. Lei ribadisce che non è colpa sua e di aver fatto un passo indietro. “Non so spiegare quello che ho in testa” dice Monia confusa.

Grande Fratello 2023, 33a puntata/ Diretta ed eliminato: sorpresa per Greta Rossetti

Lo sfogo di Massimiliano Varrese con Greta Rossetti

Dopo il confronto con Monia, Massimiliano Varrese si è lasciata andare ad uno sfogo con Greta Rossetti che vorrebbe aiutarli, ma riconosce la loro difficoltà nel raccontarsi. “Al di là dei problemi, se di base c’è un forte desiderio, si trova la soluzione anche al problema più grande. Evidentemente è giusto così, non siamo pronti tutto allo stesso modo. E’ vero che se le cose sono forti resistono, ma bisogna metterci anche un po’ di buona volontà”, dice Massimiliano.

“Certe paure io non posso capirle perché non sono mamma”, osserva Greta riferendosi al passo indietro di Monia. “Io non voglio più forza la mano. Ho solo voglia di serenità e leggerezza perché chi ha cercato un po’ di leggerezza in questa casa sono stato io al di là di quello che è stato fatto credere”, conclude Varrese.

Amici 23, Anna Pettinelli nel mirino di Antonella Fiordelisi/ "Dietro questa donna, c'é..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA