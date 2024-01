Monia La Ferrera furiosa con Massimiliano Varrese dopo la puntata/ “Mi hai fatto passare per una cretina”

Grande Fratello 2023, confronto tra Monia La Ferrera e Massimiliano Varrese

Ieri sera, nel corso della puntata del Grande Fratello 2023, sono emersi alcuni particolari sul passato sentimentale di Monia La Ferrera. La gieffina, infatti, prima di entrare nella Casa avrebbe avuto una breve relazione con un uomo di nome Giovanni, con il quale è rimasta in ottimi rapporti essendo uno dei suoi più cari amici. Un dettaglio di cui a quanto pare Massimiliano Varrese non era totalmente a conoscenza, dal momento che ha ritenuto che la situazione non fosse così chiara.

Per questo dopo la diretta, come mostra un video pubblicato sul sito del reality, i due hanno avuto un duro confronto. Monia l’ha infatti accusato di non aver preso le sue difese e di averla fatta passare come una bugiarda, sebbene per lei la situazione fosse piuttosto chiara e avesse già parlato all’attore di Giovanni in precedenza: “Sto prendendo le tue parti in tutto e per tutto“. Varrese a quel punto replica: “Anche io sto prendendo le tue parti, anche adesso“. La ragazza, delusa dal suo comportamento, rinvia il dibattito sulla questione ad un momento successivo: “Dopo ti spiego due cose, non sto scherzando“.

Monia La Ferrera delusa da Massimiliano Varrese: “Metti in dubbio la mia verità“

Massimiliano Varrese tuttavia ricerca un confronto con Monia La Ferrera, la quale ribadisce che Giovanni è uno dei suoi più cari amici e che la loro relazione è terminata: lei, dunque, è ora sentimentalmente libera. Tuttavia, quanto accaduto nel corso della puntata del Grande Fratello 2023 non le è affatto piaciuto: “Max, mi hai fatto passare per una cretina. È stato così, potevi gestirla diversamente, magari dicendo: ‘Sì, magari da fuori c’è qualcuno che vuole dire qualcosa’. Ma non che tu metti in dubbio la mia verità“.

L’ex hostess si è sentita tradita per la mancanza di fiducia da parte del coinquilino, il quale non capisce dove avrebbe sbagliato: “Ho detto che c’è qualcosa che mi sfugge e non mi è chiaro, ma non da parte tua. Io sono stato tranquillo e sereno proprio per non metterti in difficoltà. Quindi alla fine in tutta sta faccenda quello che ha leso sono io“. Poi, in riferimento agli altri coinquilini, ammette che forse la situazione sentimentale di Monia non era chiara anche ad altre persone: “Evidentemente per te è chiara la cosa, per qualcun altro non è chiara“.











