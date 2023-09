Massimiliano Varrese impugna un coltello al Grande Fratello 2023/ Scatta il rimprovero e il web…

Massimiliano Varrese e il caso “coltello” al Grande Fratello 2023

Le nuove direttive decise da Piersilvio Berlusconi impongono ai concorrenti del Grande Fratello 2023 un atteggiamento mai sopra le righe. Durante il primo giorno di permanenza nella casa, così, Lorenzo Remotti è stato duramente ripreso dal Confessionale per aver pronunciato una parolaccia mentre Massimiliano Varrese è stato rimproverato da una coinquilina per un uso improprio di un coltello. Tutto è accaduto in cucina dove l’attore ed ex ballerino, per imitare Ghostface dei film Scream, ha impugnato un coltello davanti a Rosy Chin che gli ha immediatamente consigliato di riporre il coltello.

“Sì mi ricordo Scream. Ma no! Non farlo, secondo me… oggetti pericolosi che facciamo cose. Secondo me, cioè, poi pensano che è pericoloso quindi meglio di no, non farlo più“, le parole di Rosy.

La reazione del web alle nuove regole per i concorrenti del Grande Fratello 2023

Il rimprovero degli autori nei confronti di Massimiliano Varrese non è mai arrivato, ma le parole di Rosy Chin hanno fatto intuire al pubblico la presenza di una serie di rigide regole che gli inquilini della casa del Grande Fratello 2023 devono rispettare. Sul web, così, gli utenti si sono scatenati sottolineando la mancanza di spontaneità e spiegando che, con tali regole, verrebbe meno lo spirito del reality.

Diversi utenti, inoltre, non hanno affatto preso bene la scelta di interrompere la diretta alle tre di notte anche se quest’ultima potrebbe essere una decisione solo temporanea.

In casa da 12 ore:

– non possono tenere in mano un coltello

– non possono dire parolacce

– devono sembrare la famiglia del mulino bianco A quanto è quotato lo strippo di tutti tra 48 ore? #gf #grandefratello pic.twitter.com/8ckW2Vk0SR — Ema ✨KATTIVA ERA✨ (@thank_you_18) September 12, 2023













