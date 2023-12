Massimiliano Varrese squalificato dal Grande Fratello 2023?/ La frase a Vittorio fa scoppiare la polemica

Massimiliano Varrese la frase a Vittorio fa discutere: ecco cosa è successo

Massimiliano Varrese, nelle ultime settimane, è nel mirino dell’attenzione pubblica a causa di alcune dichiarazioni infelici rivolte a Beatrice Luzzi al Grande Fratello. Lo stesso Alfonso Signorini lo ha ripreso minacciandolo di squalifica nel momento in cui dovesse verificarsi un altro evento del genere.

Nelle ultime ore, però, sembra che l’attore ci sia ricascato. Le donne della casa sono state convocate in confessionale mentre erano in salotto, a quel punto Massimiliano si rivolge a Vittorio e dice: “Tu no eh“. Il commento è stato definito omofobo da diversi utenti sul web. Squalifica in arrivo per l’attore? Non rimane che attendere gli sviluppi.

Gf: ‘Tutte le donne in confessionale’

Guru: Vittorio tu no eh?…

Battuta omofoba che nasconde un atteggiamento da primadonna che non riesce a primeggiare.

Sto tipo andava squalificato e basta.#GrandeFratello pic.twitter.com/ues3Bgbi4I — Ma Dai (@davidsdvd1) December 19, 2023

Beatrice Luzzi su Varrese: “I suoi atteggiamenti sono molto gravi”

Beatrice Luzzi, nel corso delle ultime ore, ha voluto analizzare più oggettivamente la questione che vede chiamato in causa Massimiliano Varrese. L’attore è stato protagonista di gesti e dichiarazioni sgradevoli verso la concorrente, tanto da essere minacciato di squalifica dallo stesso Alfonso Signorini.

Il caso, però, è stato posto all’attenzione anche al di fuori del Grande Fratello; la stessa Gessica Notaro ha definito pericolosi gli atteggiamenti dell’attore ai danni di Beatrice. “I suoi atteggiamenti sono molto gravi, ma qui dentro non lo capiscono, perché manca la lucidità. L’hanno capito meglio fuori che dentro la Casa” ha dichiarato Luzzi. Subito dopo la regia ha cambiato inquadratura togliendo anche l’audio, censurando il discorso della concorrente.











