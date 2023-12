Massimiliano Varrese interessato a Monia La Ferrera al Grande Fratello 2023?/ “Ci capiamo senza parlare…”

Grande Fratello 2023, Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera ancora complici

Massimiliano Varrese è senza dubbio tra i protagonisti indiscussi del Grande Fratello 2023; al di là del parere personale, l’attore ha spesso modo di mettersi in evidenza suscitando il dibattito fuori e dentro la Casa più spiata d’Italia. Tra le ultime vicende che lo riguardano spicca la vicinanza a Monia La Ferrera; la concorrente è entrata da poco nel gioco ma una particolarità l’ha subito posta al centro dell’attenzione.

Monia La Ferrera è una vecchia fiamma di Massimiliano Varrese; i due si sono innamorati da giovani per poi lasciarsi andare e prendere strade diverse. Le strade del Grande Fratello sono infinite e gli autori hanno dunque ben pensato – come una sorta di ‘Carramba che sorpresa’ – di ricongiungerli nella Casa più spiata d’Italia.

Massimiliano Varrese, dolci riflessioni su Monia La Ferrera: “E’ l’unica che mi ha sempre difeso…”

Fin dai primi giorni è sembrato che qualcosa tra Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera fosse rimasto in sospeso; ad oggi, i due si dimostrano complici e vicini ma entrambe sembrano voler andare avanti con i piedi di piombo. Come testimonia un video pubblicato dalla pagina ufficiale del Grande Fratello 2023, l’attore si è aperto sul tema con Rosy Chin spiegando proprio il suo punto di vista in relazione alla complicità ritrovata con la sua vecchia fiamma.

“Mi rendo conto che certe cose per le persone ci sono o non ci sono; forse avevo rimosso per difesa… Avevo rimosso che con Monia avevo una complicità di comprendersi senza parlare”. Inizia così la riflessione di Massimiliano Varrese sul rapporto con Monia La Ferrera, sottolineando dunque una particolare stima nei confronti della concorrente. “E’ la prima persona che mi ha sempre protetto e lo continua a fare; mi ricordo che già allora, anche se era piccola, aveva questo senso di protezione e adesso lo noto ancora di più. Se mi fa piacere? Molto perché non l’ho mai avuta”.

