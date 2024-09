La puntata odierna de La Volta Buona è stata impreziosita da una vecchia conoscenza del Grande Fratello 2024: Massimiliano Varrese. L’attore, più che concentrarsi nel merito del percorso, ha posto l’attenzione su ciò che ha dovuto vivere una volta terminata l’esperienza soprattutto a contatto con i social. “Mi sono reso conto di un mondo che in tanti anni di carriera non avevo visto, il web tossico se si può chiamare così. Dove c’è tanta frustrazione e rabbia e spesso finiamo sotto bersaglio; le persone penso che abbiano trovato una via di sfogo personale dando addosso agli altri”.

Intervallando con altri argomenti più lieti, Massimiliano Varrese è stato poi ulteriormente incalzato da Caterina Balivo a proposito di ciò che ha vissuto al Grande Fratello 2024. In particolare, l’attenzione è stata posta sulla canzone pubblicata subito dopo, ‘Clap Clap’, da molti considerata un riassunto delle emozioni provate nella casa più spiata d’Italia. “Io sono abituato a dire la verità anche se fa male, con quella canzone ho voluto tirar fuori tutto quello che ho vissuto la dentro, emozioni spesso anche manipolate da fuori e artefatte”. L’attore ha poi aggiunto, tornando sul tema delle offese e non solo ricevute sui social: “E’ stato un accumulo dentro la casa di emozioni forti, anche ingiuste; se c’è qualcosa che parla male, e di me, io penso a come posso lavorare dentro di me per superare quella cosa. Uscendo fuori ho letto tanta rabbia, soprattutto sui social. Le critiche ci stanno, ma non puoi insultare gratuitamente e minacciarmi di morte”.

Massimiliano Varrese e il grande amore della sua vita, sua figlia Mia: “Con lei ho tutto…”

Come anticipato, Massimiliano Varrese a La volta buona ha avuto modo di parlare anche di temi più lieti e spensierati. In particolare, con difficoltà ha trattenuto la commozione nel parlare del grande amore per sua figlia, la piccola Mia. “E’ l’amore della mia vita… Ti rendi conto che essere genitore e padre è l’amore vero. Uscire dopo tutti quei giorni è stata la prova più importante, al Grande Fratello devi vivere con il ricordo delle persone che hai fuori e diventa una battaglia davvero forte perché pensi a tutto, anche al peggio”. L’attore ha poi aggiunto: “Quando l’ho vista però è stato bellissimo, tornare a sentire l’odore. Lì capisci, cos’altro devi avere dalla vita?”.