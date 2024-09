Mia, chi è la figlia di Massimiliano Varrese nata dall’amore per Valentina Melis

Massimiliano Varrese, attore, ballerino ed ex concorrente della scorsa edizione del Grande Fratello, vanta una grande esperienza nel mondo dello spettacolo e della televisione. Ma, di pari passo con il suo percorso professionale, viaggia anche una vita privata molto riservata e che l’ha portato anche a diventare papà della figlia Mia, frutto della storia d’amore con l’ex compagna Valentina Melis.

Samanta Togni e Mario Russo si sono lasciati? No! Fine della crisi/ La distanza e la scelta di tornare...

La coppia, che si è conosciuta nel 2009 sul set dell’opera teatrale Tre metri sopra il cielo, ha dato vita ad una romantica storia d’amore che li ha portati a diventare genitori proprio nel 2017, anno della nascita di Mia; tuttavia il loro amore è naufragato nel giro di pochi anni e, alla fine, Massimiliano Varrese e Valentina Melis hanno preso strade separate. Ad unirli ancora oggi nonostante la rottura è il legame proprio con la figlia, per il cui bene hanno deciso di conservare uno splendido rapporto nel segno del rispetto e dell’affetto reciproco.

Samanta Togni: chi è e il figlio Edoardo/ "Con la sua nascita, ho superato un brutto momento"

Massimiliano Varrese e la figlia Mia: “In primo piano il suo benessere“

Massimiliano Varrese ha parlato del rapporto speciale con la figlia Mia soprattutto durante la sua partecipazione al Grande Fratello nell’ultima edizione; durante i mesi di permanenza nella Casa ha ricevuto molte sorprese, dal video-messaggio ad un caloroso abbraccio con la sua bambina accompagnata dalla madre Valentina Melis, che ha alimentato la commozione dell’ex gieffino.

“Voglio ringraziare Valentina per il grande sacrificio che sta facendo – aveva ammesso – non è facile, soprattutto quando due persone non stanno più insieme. Noi abbiamo deciso di continuare a volerci bene”. Sempre nel corso del reality, Varrese aveva spiegato in che rapporti è oggi con l’ex compagna: “Io e Valentina abbiamo avuto un grandissimo amore, Mia è una bambina voluta, desiderata, amata e devo dire che faccio i complimenti a me a Valentina abbiamo messo da parte tutti i nostri contrasti per il bene di nostra figlia. Noi siamo in secondo piano, in primo piano ci sono i figli e il loro benessere”.

Giulia: “Mi ha tirato due pugni sul naso davanti ai figli”/ “Dopo una vita da incubo ho denunciato”