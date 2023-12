Massimiliano Varrese, rischio squalifica al Grande Fratello 2023?/ Frase choc su Beatrice Luzzi

Grande Fratello 2023, finita la pace tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese?

Non è certo una novità che al Grande Fratello 2023 paci e armistizi siano come ordigni ad orologeria; gli ultimi a darne conferma sono stati Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese. Agli albori del reality il rapporto tra i due si è messo in evidenza per turbolenze e dissidi piuttosto infuocati, circa un mese fa qualcosa sembrava però essere cambiato. Confronti distensivi e accordi di pace sembravano aver messo una pietra tombale sulle ruggini del passato.

Grande fratello 2023, Federico e Vittorio una nuova coppia?/ Il sospetto del web

Nelle ultime settimane il rapporto tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese sembrano però tornati ai ferri corti. Incomprensioni e pareri contrastanti sui temi più caldi con discussioni che da piccoli aneddoti sono arrivate ad accendersi in maniera poderosa. Come racconta Isa e Chia, le ultime ore hanno messo in evidenza un ulteriore inasprirsi del rapporto e sono volate parole grosse da parte dei diretti interessati.

Grande fratello 2023, Massimiliano Varrese: "Maleducata, disgustosa..."/ É ancora guerra con Beatrice Luzzi

Massimiliano Varrese nella bufera per una frase su Beatrice Luzzi

Il nuovo pomo della discordia tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese sembra corrispondere al ruolo di Monia, nuova concorrente del Grande Fratello 2023. L’attrice ha accusato il collega di sfruttare la sua vecchia fiamma per ottenere maggiore visibilità nel reality e quest’ultimo, di pronta risposta – come riporta il portale – non le ha mandate a dire. “Disgustoso e fuori luogo il tuo atteggiamento; per te è stato carino e bello, ti sei fatta il tuo monologo disgustoso a mio avviso e così rimane per me e non solo…”.

Beatrice Luzzi, lite con Sara Ricci al Grande Fratello 2023?/ “E’ sempre critica nei confronti del gioco…”

Ma a destare l’attenzione dei fan del Grande Fratello 2023 è stato lo sfogo successivo di Massimiliano Varrese con Letizia e Greta. L’attore – come riporta Isa e Chia – parlando della diatriba avuta poco prima con Beatrice Luzzi, si è lasciato andare ad argomentazioni che hanno suscitato anche ipotesi di squalifica. “La sua tattica adesso è manipolare Monia per metterla contro di me; lei mi conosce abbastanza ma sono quattordici anni che non la vedo. Io non voglio discutere con Monia per quella persona lì perchè con lei non ho mai discusso…”. A questo punto, Varrese ha pronunciato la frase “incriminata”: “Devo fare pipì, ci ur*no sopra”.











